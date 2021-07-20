Депутата хотят лишить статуса адвоката за поддержку Навального

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин сообщил, что после письма из Минюста против него возбудили дисциплинарное производство, по итогам рассмотрения которого его могут лишить адвокатского статуса. Об этом сам Ступин рассказал на своем ютьюб-канале.

По словам депутата, он относится к этому как к мере политического воздействия. Ступин считает, что таким образом его хотят принудить не ходить на митинги, не задавать неудобных вопросов чиновникам, председателям судов, а также лишить заработка.

Поводом для разбирательств послужило то, что Ступин вышел на акцию протеста 23 января в поддержку политика Алексея Навального и впоследствии был за это оштрафован. По мнению главы управления Минюста, участвуя в акции, Ступин опорочил честь и достоинства адвоката.

Кроме того, на заседаниях Мосгордумы депутат задавал вопросы председателю Мосгорсуда о резонансных уголовных делах — "московском деле" и деле "Сети". По словам Ступина, чиновник Минюста усмотрел в его действиях конфликт интересов. При этом Ступин не участвовал ни в одном из этих дел как адвокат.

Заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о лишении Ступина адвокатского статуса, назначено на 4 августа.

23 и 31 января в России прошли протестные митинги против действующей власти и в поддержку политика Алексея Навального. которого задержали сразу по возвращении из Берлина, где он проходил лечение после предполагаемого отравления "Новичком".