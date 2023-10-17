Депутата из Котласа оштрафовали по делу о "дискредитации"

Суд в Котласе оштрафовал депутата Анатолия Арсеева на 120 тысяч рублей по уголовному делу о повторной "дискредитации" армии. Об этом сообщает экологическое движение "Поморье - не помойка".

Уголовное дело в отношении Арсеева было возбуждено в конце января 2023 года из-за его антивоенных постов в социальной сети "ВКонтакте" по доносу главы Котласа Светланы Дейнеко. В феврале у него прошел обыск.

Ранее Арсеева штрафовали по административной статье о "дискредитации" армии, а его страницу во "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры России.