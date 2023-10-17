Депутата из Котласа оштрафовали по делу о "дискредитации"

Суд в Котласе оштрафовал депутата Анатолия Арсеева на 120 тысяч рублей по уголовному делу о повторной "дискредитации" армии. Об этом сообщает экологическое движение "Поморье - не помойка".
Уголовное дело в отношении Арсеева было возбуждено в конце января 2023 года из-за его антивоенных постов в социальной сети "ВКонтакте" по доносу главы Котласа Светланы Дейнеко. В феврале у него прошел обыск.
Ранее Арсеева штрафовали по административной статье о "дискредитации" армии, а его страницу во "ВКонтакте" заблокировали по требованию Генпрокуратуры России.
- Анатолий Арсеев стал депутатом муниципального округа "Котлас" в 2009 году, он баллотировался от "Единой России". В 2018 году он участвовал в протестах против строительства мусорного полигона на станции Шиесе. Из партии вышел в 2019 году. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину выступает против войны.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти активно преследуют граждан, которые высказываются против войны и выражают поддержку жителям Украины и её армии. Их обвиняют в "дискредитации" российских войск и "военных фейках".
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