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Депутат Госдумы Луговой пообещал "жёстко наказать" депутата Милонова 

Виталий Милонов 

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой пообещал "жёстко наказать" депутата от "Единой России" Виталия Милонова за инцидент с его участием в Донецке.

Ранее в официальном телеграм-канале ЛДПР появилось сообщение о том, что "Милонов ворвался в отделение партии в Горловке и устроил скандал, обвинив юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ". Из-за этого, как утверждают в ЛДПР, у Воскобойниковой "случился инсульт, она потеряла речь и сейчас в реанимации".

В партии также утверждают, что Воскобойникова потеряла сына на войне, после чего тоже "перенесла инсульт и не могла самостоятельно передвигаться, но нашла силы помогать другим".

ЛДПР, кроме того, цитирует координатора партии в так называемой Донецкой народной республике Андрея Крамара, который заявил, что "Милонов должен ответить перед жителями Донбасса по всей строгости военного времени. Единственное, что он можете сейчас сделать - это на коленях просить у Ирины прощения".

Сам Милонов утверждает, что спокойно разговаривал с Воскобойниковой и никакого скандала не устраивал. Он также усомнился в ухудшении её здоровья, поскольку она "спокойно со всеми переписывается".

По словам депутата, поводом для инцидента стало то, что "юрист выкладывала в соцсетях личные данные военнослужащих российской армии и места их расположения, а также обвиняла военных в совершении преступлений".

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