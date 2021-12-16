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Депутата Мосгордумы Митрохина задержали на встрече с избирателями

Депутат Мосгордумы от "Яблока" Сергей Митрохин

В Москве полиция задержала депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергея Митрохина во время его встречи с избирателями. Об этом сообщает его помощница Мария Чуприна.

Митрохин проводил встречу с жителями района Хамовники. На ней обсуждалось изменение маршрутов общественного транспорта в Москве. Полицейские обвинили депутата в в организации несогласованного публичного мероприятия. Митрохину грозит до 10 суток ареста.

В Москве с 20 ноября была изменена схема движения более 200 маршрутов автобусов. Это было сделано в рамках реформы городского общественного транспорта. Многие жители столицы выразили недовольство такими изменениями.

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