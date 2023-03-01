Депутата, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, исключат из КПРФ

Комитет по регламенту Самарской областной думы объявил публичное порицание и предложил исключить из партии депутата от КПРФ Михаила Абдалкина, который выложил в сеть видео, на котором он смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах.
1 марта самарские депутаты проголосовали за исключение Абдалкина из КПРФ.
Глава фракции ЛДПР в областном парламенте Александр Степанов предложил отправить Абдалкина на военную службу.
Сам Михаил Абдалкин сообщил в телеграм-канале, что его вызвали в полицию 1 марта.
Наказать Абдалкина ранее потребовал депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хиштейн.
Глава пресс-службы фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко назвал поступок Абдалкина "глупостью" и пообещал, что это не останется без внимания со стороны центральной ревизионной комиссии коммунистической партии.
Абдалкин сам опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе. "Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен", – прокомментировал видео Абдалкин.
- 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он вновь обвинил страны Запада и Украину в "обмане", "колониализме" и "неолиберальных тоталитарных ценностях" и заявил о том, что российское вторжение в Украину было вынужденным. Путин предложил создать отдельный государственный фонд для помощи участникам войны в Украине, а также семьям погибших. А в конце послания объявил о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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