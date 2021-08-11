Депутату, сознавшемуся в убийстве, назначили домашний арест

Суд в Петропавловске-Камчатском назначил два месяца домашнего ареста депутату законодательного собрания Камчатского края от "Единой России" Игорю Редькину, который признался в убийстве человека по неосторожности. Эта мера будет действовать на время проведения расследования. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл 2 августа. По словам Редькина он узнал, что на свалке около поселка Озерновский бродит медведь. Депутат решил отогнать его и выстрелил по медведю. Позднее он узнал, что примерно в то же время был ранен местный житель, который умер в больнице. По данным издания "Кам 24", 2 августа на свалке поселка Озерновский был убит 30-летний Андрей Толстопятов. Из его тела извлекли пулю, выпущенную из карабина, принадлежащего Редькину. По некоторым данным, Редькин был пьян и приехал на свалку, "чтобы поупражняться в стрельбе".

Вчера депутат признался, что застрелил человека по ошибке. Его задержали.



Редькина исключили из "Единой России", говорится на сайте камчатского регионального отделения партии. Ранее депутат заявил, что решил приостановить свое членство в партии и снять свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания.

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