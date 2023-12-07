Депутаты Госдумы предложили призывать на срочную службу в ФСБ

Депутаты Государственной думы России предлагают призывать граждан страны для прохождения срочной службы в ФСБ. Об этом сообщает "Медиазона". Издание обратило внимание на такое предложение депутатов в таблице рекомендуемых поправок к законопроекту, разрешающему Росгвардии создавать добровольческие формирования.

Предлагается добавить в закон "О федеральной службе безопасности" статью "О военной службе по призыву в органах ФСБ". При этом отмечается, что для прохождения срочной службы в ФСБ не будут брать тех, кто признан в России "иноагентом", имеет гражданство или вид на жительство другого государства и принимает наркотики или психотропные препараты без рецепта врача.

Закон разрешающий Росгвардии создавать добровольческие формирования был принят 7 декабря во втором чтении. В первом чтении он был принят 17 октября и в нём упоминалась только Росгвардия. Согласно законопроекту ведомство сможет создавать добровольческие формирования по поручению президента страны. Депутаты объяснили такую инициативу тем, что бойцы Росгвардии участвуют в войне против Украины и выполняют там задачи, которые "схожи с функционалом Минобороны".