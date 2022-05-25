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Депутаты Госдумы предложили ужесточить несколько уголовных статей

В Государственную думу России внесён законопроект, который ужесточает или дополняет некоторые статьи Уголовного кодекса. Так депутаты предлагают дополнить статью о госизмене составом преступления "переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта". Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В статью о госизмене также предлагается добавить пункт о "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранными спецслужбами. По нему будет грозить от 2 до 8 лет лишения свободы. В статью о незаконных вооружённых формированиях депутаты предлагают добавить наказание от 12 до 20 лет за участие в военных действиях "противоречащих интересам России".

Статью о публичных призывах к экстремизму могут дополнить пунктом о "публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства". По нему будет грозить штраф или от 2 до 4 лет лишения свободы. Из статьи о "нежелательных" организациях предлагают убрать уточнение, что наказание может быть только в случае осуществления деятельности этих организаций на территории России. Также депутаты предлагают ужесточить наказание по статье об организации наёмничества.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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