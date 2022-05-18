Адресом посольства США может стать "Площадь защитников Донбасса"

Лидеры четырёх фракций Мосгордумы предложили назвать территорию у здания посольства США в Москве "Площадью Защитников Донбасса".
Они утверждают, что многочисленные москвичи, поддерживающие так называемую спецоперацию в Украине, просят их увековечить память "о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом". "Появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отразит поддержку москвичами действий Вооружённых сил РФ" - говорится в письме в адрес правительства Москвы. Его подписали лидеры фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и "Моя Москва". В Мосгордуме есть также фракция "Яблоко", она к обращению не присоединилась.
Площадью Защитников Донбасса на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Предполагается, что посольство США должно получить адрес по этой площади. Какое отношение США имеют к Донбассу и его "защите", в обращении не сказано.
В городской межведоственной комиссии по наименованию улиц и других объектов заявили, что рассмотрит обрашение "в кратчайшие сроки".
- После убийства российского оппозиционера Бориса Немцова в ряде стран Запада, в том числе и в США, его именем назвали площади или участки улиц, на которых расположены российские посольства. После российского вторжения в Украину в столицах некоторых стран улицы назвали или переименовали в честь "героев Украины" или "независимости Украины". Например, в Праге посольство России теперь расположено одновременно на площади Бориса Немцова и улице Героев Украины.
- Вторжение началось 24 февраля, его целью президент России Владимир Путин назвал, помимо прочего, "защиту" самопровозглашённых "народных республик" Донбасса от "украинских националистов".
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