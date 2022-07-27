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Der Spiegel: Берлин одобрил продажу Украине 100 самоходных гаубиц

Немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. По данным издания Spiegel, сумма сделки составляет 1,7 млрд евро.

Как сообщили в компании Krauss-Maffei Wegmann, производство вооружения должно начаться немедленно, однако пока неизвестно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц будет продолжаться несколько лет.

Ранее стало известно о том, что Германия передала Украине три реактивных системы залпового огня MARS-II и три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. По данным СМИ, Германия также готовит к отправке в Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Panzerhaubitze 2000 считаются одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире, они способны попадать в цели на расстоянии до 40 километров и стрелять со скоростью до 10 снарядов в минуту.

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