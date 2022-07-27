Der Spiegel: Берлин одобрил продажу Украине 100 самоходных гаубиц

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. По данным издания Spiegel, сумма сделки составляет 1,7 млрд евро.

Как сообщили в компании Krauss-Maffei Wegmann, производство вооружения должно начаться немедленно, однако пока неизвестно, когда первые гаубицы поступят в Украину. Ожидается, что производство всех гаубиц будет продолжаться несколько лет.

Ранее стало известно о том, что Германия передала Украине три реактивных системы залпового огня MARS-II и три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. По данным СМИ, Германия также готовит к отправке в Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Panzerhaubitze 2000 считаются одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире, они способны попадать в цели на расстоянии до 40 километров и стрелять со скоростью до 10 снарядов в минуту.