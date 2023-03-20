Дерипаска подал в суд на главу отдела расследований команды Навального 

Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к главе отдела расследований команды Навального Марии Певчих. В иске Дерипаска требует опровергнуть публикацию информации о его участии в залоговых аукционах в середине 1990-х годов, благодаря которым ряд бизнесменов получили доли в крупных государственных промышленных компаниях.
В прошлом году бизнесмен уже подавал иск к Марии Певчих, ещё одному расследователю из команды Навального Георгию Албурову и самому Алексею Навальному. Дерипаска требовал удалить фотографию, на которой он запечатлен c министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Японии. Фотография была опубликована в расследовании под названием "Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров". В нём говорилось, что родственники Лаврова пользуются частными самолётами, домами и отелями, принадлежащими Олегу Дерипаске, а взамен глава МИД лоббирует интересы предпринимателя.
По итогам российский суд принял тогда сторону миллиардера, обязав сторонников Навального выплатить крупную компенсацию за принесённый моральный ущерб. В команде Навального, комментируя новый иск Дерипаски, заявили, что "и по прошлому иску ничего не платили", и "сейчас не собираются".
- Олег Дерипаска – бывший руководитель компании "Русский алюминий", ныне – председатель наблюдательного совета компании "Базовый элемент", основанной им самим. С апреля 2018 года он находится под санкциями США как лицо, приближённое к Владимиру Путину и финансирующее его проекты. После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Дерипаска попал также под санкции Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. В связи с этим миллиардер был лишён гражданства Кипра, которое он получил в 2017 году.
- В 2018 году Алексей Навальный выпустил расследование о том, как Дерипаска отдыхал на яхте с тогдашним вице-премьером России Сергеем Приходько, в чём оппозиционер усмотрел конфликт интересов. Публикация стала широко известна благодаря тому, что вместе с миллиардером и чиновником на яхте отдыхала сотрудница эскорт-агентства Настя Рыбка.
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