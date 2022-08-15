"Держите меня семеро!" Рунет о прорыве Стрелкова-Гиркина на фронт

В субботу "патриотические" телеграм-каналы написали, что Игорь Стрелков (Гиркин) в 2014 году руководивший подразделениями сепаратистов в Донбассе, а в последние месяцы критиковавший российское политическое и военное руководство за то, что они недостаточно решительно воюют в Украине, был задержан в Крыму при попытке пробраться на фронт.

Первым информацию обнародовал другой бывший известный предводитель сепаратистов Игорь Безлер, который, судя по посту, не испытывает к Гиркину не малейшей симпатии.

ВНИМАНИЕ "ПОТЕРЯШКА"!



Потерялся мальчик 1970г.р., путается в датах то 12.05, то 17.12 1970г Откликается на имена Игорь, Сергей и минимум на три фамилии. Говорит, что спаситель России и рвется воевать и командовать минимум армией. Вынес мозг всем полицейским мантрами "Всё пропало, нас все предали". Опознавших тело просьба забрать нахер этого идиота с Крыма обратно в Москву. По всем вопросам обращаться в РОВД г. Симферополя

P.S. дурик, зачем усы сбрил (с)

P.S.S. Лично меня терзают смутные сомнения, что это тело очень похоже на персонажа, что в 2014 так "спасло" Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, что до сих пор отспасти не могут.

Интересно, где комфортнее- в бане Горловского УБОПа или в обезьяннике РОВД. Но это только мои предположения.

Позже новость подтвердили и другие "патриоты"

Александр Жучковский

Игорь Стрелков действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму.

Это, конечно, уникальная история, не имеющая аналогов. Часто людей отправляют на войну в обход законных оснований, дают возможность воевать, искупая вину за совершённые преступления. Здесь же человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают.

При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался. Всё, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал.

Стрелков – человек с огромным военным опытом. Вся его жизнь говорит о нём как выдающемся патриоте. Большое политическое преступление в том, что такой человек не может попасть на фронт.

Официальных подтверждений от российских государственных органов так и не появилось. Сам Игорь Стрелков новость вроде бы опроверг, но так, как будто на самом деле подтвердил.

1. Комментировать Игоря Николаевича Безлера - себя не уважать.

2. В КПЗ не был и не планирую.

3. На фронте я рано или поздно буду непременно ( эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас.

Вскоре в соцсетях появились фотографии Стрелкова без усов и его паспорта, выданного на другое имя.

Евгений Понасенков

Жить стало страшнее и смешнее: Гиркин сбрил усы…

Новость тут же вызвала волну фотожаб.

Антон Геращенко

террорист гиркин-стрелков подтверждает, что героически воевать в ближайшее время ему не дадут - не помогли даже сбритые усы



Детали: в своём телеграм-канале он признал, что на передовую его не пропустили, но открестился от пребывания в КПЗ.



Может в следующий раз надеть женский парик и платье? Всё равно никто не помнит, как чичерина выглядит. Авось и пропустят.

Борислав Берёза

Попытка Гиркина проникнуть на Херсонщину породила массу мемов и привлекла внимание к тому, что это пожалуй единственный известный персонаж, который призывает к войне и хотя бы имитировал попытку самому принять участие в этом. Где Соловьев? П****т с экранов тв, но воевать не идёт. Сцыт. Где сын Димона Медведева? Шляется по московским кабакам, пока его сверстников-оккупантов убивают наши воины. Сцыт и не хочет сдохнуть. Где депутат Госдуры РФ Алексей Журавлев, которы на тв п****л, что придет и всех убьёт? Сцыт, п****т с экрана тв, но к войне не приближается. Всё они и многие другие лишь п****т, подталкивают россиян воевать, но сами не воюют. И дети их не воюют. Так где все эти руснявые депутаты и их дети, пропагандоны, воинствующие эксперты и другие рашисты призывающие воевать? Они сидят в телевизоре и в московских кабаках. Потому что сцат и считают, что за них воевать с Украиной должны руснявые бараны. Это все, что надо знать об этих воюнах.

История с прорывом Стрелкова на фронт вызвала много вопросов. Мало кто верит, что он действительно пытался туда попасть и случайно был пойман. Версии разнятся от ловушки ФСБ до самопиара.

Сеятель ветра

Сообщается что Игорь Гиркин-Стрелков сбрил усы и зачем-то попытался попасть на фронт через Крым по поддельному паспорту на имя Сергея Рунова, но был задержан.

Вряд ли опытный и узнаваемый ФСБшник стал бы ехать по липовым документам, если бы не имел неких гарантий или договоренностей. Скорее всего, случилась банальная подстава. А поскольку ситуация утекла в сеть, то замять историю вряд ли получится.

Похоже, Стрелков таки наговорил себе на срок

Денис Казанский

Видимо, была какая-то договоренность, но в итоге его слили и теперь будут шить уголовку. Кажется, все идет к тому, что в ближайшее время мы больше не увидим его увлекательных видеоблогов.

Скринька Пандори

Сегодняшняя ситуация вокруг "задержания" Стрелкова в Крыму вызвала у меня неподдельный интерес.

Я всю войну пытаюсь сформировать своё мнение вокруг этой личности и после каждой ситуации у меня складывается ощущение, что я снова теряю нить логики.

С одной стороны Стрелков ни разу не глупый человек и, наверное, один из тех, кого там можно считать "с мозгами". Очень условно, потому что приходится сравнивать с тем сбродом, вокруг которого Стрелков крутится.

С другой стороны, его фанатизм и идейность являются его самой большой проблемой, и перечеркивают его интеллектуальные достоинства (опять же, условно).

Он опасен и умён — это факт, но так же является фактом и то, что он винтик в системе чекистов РФии, и избавится от него могут в любой момент, если захотят.

Что ему говорят, то он и делает. Не стоит строить иллюзию про его независимость и уж тем более какую-либо оппозицию. Он покорный раб системы, и всё на этом.

Закончит он так же, как и все до него, и все, кто был похож на него.

Если подтвердится информация про его пребывание в Херсонской области, про которую сегодня много кто писал, то я сделаю вывод, что от него таки хотят избавится. Подчеркиваю, что именно в Херсонской области. Просто потому что это самоубийство в той ситуации, которая сейчас сложилась там.

И причин избавляться от него у чекистов тоже хватает.

И снова же, поехал он туда по приказу, а не собственному желанию. Тут иллюзий нет.

Дарья Митина

Только не рассказывайте мне, что человек, чья физиономия известна всему миру, а не только крымским погранцам, по паспорту на чужую фамилию куда-то там пытался въехать. Масштабы своей известности Стрелков волне себе осознаёт.

Дмитрий Чернышев

Честно говоря, я не очень верю в страстное желание Игоря Стрелкова-Гиркина попасть на фронт. Какая драма! Отважный эфэсбешник, захвативший Славянск, рвется воевать, а его не пускают. Держите меня семеро.

Это больше похоже на создание алиби. Вот спросят строго патриоты, почему ты в такое тяжелое время отсиживался в тылу? А я им — да я рвался изо всех сил, хоть рядовым, полгода почти терпел, но вот сейчас не вытерпел. У меня и фотография есть — вот, видите, видите, хотел, но Родина решила, что я полезнее в тылу.

У Стрелкова совсем другие планы. Хорошая попытка, но — нет.

Аббас Галлямов

Стрелков - тёртый калач и уж если он не хочет на фронт, то организует всё так, что комар носа не подточит. Теперь все видели, что он хотел, но его не пустили.

Евгений Савостьянов

Мои ровестники помнят франко-итальянскую комедию, в которой бедолага-полицейский в исполнении Фернанделя был вынужден жить на тонкой пограничной линии, поскольку не был принят ни одной из сторон.

Вот и Гиркин болтается как ... в проруби между воюющими сторонами.

Его появление на фронте, имея в виду его беспощадно критические отзывы о руководстве ВС РФ (другим за такое - по "десяточке" на лоб, а у него - крыша) можно сравнить с появлением большевиков-агитаторов в окопах 1915-1917гг.

А ведь реально мог бы развалить и деморализовать части, в которых оказался, и тем помочь остановить.... Такой вот парадокс.

Украинская сторона, пожалуй, его с радостью примет.

Александр Невзоров

При чем здесь фронт? Какие усы? Какая в Крыму линия фронта? Гиркина изувечили на отдыхе, в пансионате «лазурный» при попытке вытащить пляжный лежак из-под спящей пенсионерки из Челябинска. Гиркин не учёл, что вокруг располагались ее подруги, старушки повышенной свирепости. Экстремистки повалили героя и в течении часа выщипывали ему усной и подмышечный волос. Полиция гиркина не задерживала, а освободила. Старушки доставлены в отделение, они обвиняются в дискредитации терроризма и садизма. Невзоров

А вот прокремлёвский политолог Сергей Марков верит, что Стрелков действительно хотел попасть на фронт, но был задержан. И, хотя эта ситуация печалит Маркова, он находит, что в ней есть великая сермяжная правда.

Игорь Стрелков заявил, что он вовсе не арестован в Крыму.

Стрелков рвется на фронт воевать против банедеровцев. А его российская власть не пускает. Не дадим тебе умереть за Россию, - говорит начальство Стрелкову. Не достоин.

Трагедия Стрелкова отражает трагедию многих радикальных патриотов. Российскому государству нужны только лояльные патриоты. Если скажет начальство российскому патриоту хвалить врага России, который по каким то тактическим соображениям сейчас выгоден начальству, - патриот должен хвалить. Хоть сквозь зубы и с глазами полными ненависти, но хвалить.

А если нет, - не нужны такие патриоты в нормальной жизни. И будут исключены отовсюду и будут с завистью наблюдать, как полные оппортунисты занимают их места и делают вид, что они патриоты.

Патриот должен и родину любить и подчиняться начальству своей родины. В чем тоже есть логика.

Александр Нойнец

Узнал, что Арестович сбрил усы и брови, и пытался инкогнито прорваться на фронт, но был опознан и задержан фанатами. Плачущего, его вернули в ОП и в эфир к Фейгину.

Беру назад все плохие слова, которые про него говорил и особенно думал. Сильный поступок.