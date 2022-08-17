Десантник РФ, осудивший агрессию против Украины, уехал из России  

Участник вооружённого вторжения на территорию Украины, российский десантник Павел Филатьев, написавший после возвращения с войны книгу "ZOV" и осудивший действия армии РФ, покинул Россию. Об этом рассказал

основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который, с его же слов, помог военному "экстренно эвакуироваться".



Сообщается также, что перед самым отъездом из России Филатьев дал интервью британскому изданию The Guardian. Военнослужащий рассказал, что после того, как опубликовал книгу, в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти. Уезжать он при этом не хотел, но его уговорили. Заведено ли на него уголовное дело Филатьев не знает.

Ранее военный 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края Даниил Фролкин публично признался в том, что российские солдаты, вошедшие на территорию Украины, участвовали в грабежах, мародерстве и убийствах гражданских лиц по приказу командования. Сам он признался в убийстве жителя украинского села Андреевка Руслана Яремчука.