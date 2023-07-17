"Дешёвая комедия". Блогеры о покушении на Симоньян и Собчак

В субботу ФСБ объявила о задержании членов неонацистской группировки "Параграф 88", якобы готовивших покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак по заданию украинских спецслужб за скромню мзду в полтора миллиона рублей за каждую.

Одной из первых об этом объявила сама Симоньян.

При обысках у подозреваемых нашли нацистскую символику, а также автомат Калашникова, кастет, резиновые дубинки и наручники.

Наталья Геворкян

Знаете, как читаешь ленту на бегу. В темпе, не углубляясь в детали, если не важное. Читаю: "у них нашли резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой". О, думаю, кто-то затеял хардкорную секс вечеринку с нацистским уклоном. И побежала дальше. Только дома прочла новость целиком, а там такое! Покушение одновременно или по одному на Симоньян и Собчак. И покушающиеся такие умные, что вся информация у них была с собой в компе, чтобы фсбшникам было проще и удобнее. Поняла, что с такими талантливыми девушки могут спать спокойно. В смысле не с ними спать, а просто спать спокойно))

Илья Вайцман

Нет, ну я так не играю! Что это за неонацисты такие, у которых ни визиток Яроша, ни символики «Правого сектора», ни завалящей брошюрки «Майн Кампф» не нашли?! Да у них, небось, и портретов Гитлера с Бандерой на стенах не было, ну и какие они после этого неонацисты?!



Да и набор для ликвидации внушаитъ. В смысле, я не понял, кого они собрались ликвидировать кастетом с наручниками? Потому что иначе с единственным(!) автоматом Марго с Ксюшадью можно было исполнить только в момент их личной встречи, причем, где-то вне охраняемого периметра. Шо..? Гусары, молчать! Прекратить пропаганду ЛГБТ!!

Впрочем, вертухаи не могли не спалиться, и они спалились, опубликовав допрос задержанного Михаила Балашова (https://t.me/tvrain/68303): «После этого я связался с куратором, который должен был оставить мне автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб».

«Поплавский, вам всё ясно?» Вся деятельность «неонацистов» с самого начала была провокацией ФСБ. Их старательно раскручивали на особо тяжкие статьи, чтобы получить за «предотвращение террористического акта» награды и звания, и взяли у закладки с оружием, подождав пока объект возьмет оружие в руки на камеру.

Марго с Ксюшадью могут спать спокойно: никаким СБУ они и нахрен не сдались, ни вместе, ни по отдельности, а до свидания с прокурорами МУС у них еще есть время. К сожалению.

Андрей Шипилов

Незаконное вооруженное формирование, называющее себя "ФСБ России", выступило с заявление о том, что оно предовратило убийство двух нацистских пропагандистов, называющих себя "российскими журналистами", Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.

Вышупомянтое "ФСБ России" заявило, что при обысках у подозреваемых изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, "средства связи, компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения", "Майн Капф" на восьми языках, портреты Зеленского и Бандеры, контейнеры с "новычком" и полонием, книга Чипполино авторства Джани Родари с текстом экстремистского содержания, а также контракты на убийство друх вышеупоянутых пропагандистов за подписью Зеленского на полтора миллиона каждый.

Все подозреваемые были одеты в майки с гитлеровской символикой, прославляющей войска СС третьего рейха.

Человек, назначенный главой вышеупомянутой группировки украиских киллеров, уже дал согласие на запись признательного видеоролика, однако поставил условие, что сниматься будет в своей любимой нацистской майке.

Вскоре в телеграм-каналах появились фотографии найденного при обыске. Визитки Яроша у подозреваемых действительно не оказалось, а вот насчет всего остального Шипилов оказался прозорливее Виноградова.

Андрей Мальгин

Боже, какая дешевая комедия с этими убийцами Собчак и Симоньян. Незадачливый 18-летний киллер напялил на себя майку Waffen SS и читает заученный текст про "куратора из Службы безопасности Украины". На кого это рассчитано?

Рассчитано это на Захара Прилепина и других z-патриотов.

Захар Прилепин

Что теперь скажет Ксения, вот что интересно. Про великую украинскую демократию? Про вкус свободы? Про этих вот «нерабов»?

Сергей Марков

Зачем Зеленский дал приказ убить Ксению Собчак? Ведь она же критик российской власти? Только потому, что Собчак лично давно близка к Путину. Сломать Путина психологически, это одна из важнейших целей врагов России.

Матвей Раздельный

Почерк не похож на организацию предыдущих покушений: Дугина — Татарский — Прилепин — Ржицкий, где был некий эффект айсберга (очевидная долгая «подводная» подготовительная работа многочисленного иноспецслужбистского коллектива с «верхушкой» в виде неслучайного, тщательно проинструктированного одиночки-исполнителя).



Сейчас же в глаза бросается какая-то кустарность, приблизительность, инфантильность замысла.



Однако я не склонен считать, что нынешнее предотвращённое покушение — постановка наших спецслужб (хотя если, допустим, необходим был повод закрыть экстремистское образование «Параграф-88», то ничего плохого, пожалуй, не вижу и в провокации — подкинуть идею теракта, после чего, когда сомнительное образование решит воплотить её в жизнь, произвести арест).



Я думаю, что просто у украинских спецслужб есть как бы элитные террористические кадры (и операции с их участием) и фоновые (отвлечь внимание, «а вдруг получится»).



И главное — не прозевать гипотетическую очередную новую элитную единицу, от которой, полагаю, могут намеренно отвлекать путём вербовки фоновой неонацистской гопоты.

Но ФСБ не поверили даже некоторые z-патриоты.

Олег Демидов

По поводу покушения на Симоньян и Собчак. Не верю. Провокация наших спецслужб. Вопрос только: кого и на что провоцируют. Собчак на отход от оппозиционной политики? Ещё что-то?



Почему не верю? Потому что убийство медийной персоны с помощью группы карикатурно-нацистской выруси, у которой есть один Калашников, — это смехопанорама. Мы уже видели настоящие теракты — Дарья Дугина, Владлен Татарский, Захар Прилепин, Александр Шубин и Станислав Ржицкий. Там действует, как правило, один неприметный и хорошо подготовленный человек. Его могут снабжать чем-то. Его могут вести. Но действовать он будет один. И не из автомата стрелять, а более хитро действовать.

Игорь Караулов

Да вы посмотрите хотя бы на майку, в которой делает своё признание нацист. Она же новенькая. Это реквизит, который ему выдали перед съёмкой.

В самом деле, на улицу в майке с рекламой Waffen SS не выйдешь, дома в ней ходить смысла нет.

Вот почему так грубо сработали - вопрос. Сигналят кому-то?

Оппозиция тем более не верит.

Александр Гаврилов

Собчак-Симоньян 14 июля параграф 88? Норм шифровочка, без палева

Габриэль Суперфин

Некалендарный 1937 в разгаре: дело Тухачевского, СБУ связывается с мальчишками-нацистами и вся такая повсеместная хрень плюс пытки, зловещая тень Вашингтона... И прежде всего этого - требование руководства государством усилить работу славных неошибающихся органов.

Сергей Пархоменко

Ни одна действительно работающая спецслужба мира, раскрыв замысел реального покушения и предотвратив заказное убийство, не начнет немедленно орать про это на весь свет, не начнет выгонять потенциальных жертв под софиты и телекамеры раздавать интервью, не начнет раскладывать по интернету бесконечные ролики с допросами, обысками и чистосердечными признаниями злодеев.

Действительно работающая спецслужба будет тихо, сосредоточенно и эффективно разматывать ниточку дальше. Собирать связи, контакты, источники поддельных документов, каналы передачи денег, пути поставки оружия, сеть подбора исполнителей, цепочки связных, контролирующих, наблюдающих, организаторов отхода, держателей окон на границе. Это долгая, тщательная, кропотливая работа.

Вместо этого мы видим, как они бесконечно лицемерят, пучат глаза и раздувают ноздри, читают какие-то нелепые морализаторские лекции, бахвалятся и колотят себя кулаками в грудь, как торжествующие макаки.

Так что все это ложь и постановка. Очередное «Новое величие»: сами нагнали провокаторов, сами собрали «преступную группу», сами сочинили «планы», натащили оружия, разложили контакты и переписку по ноутбукам «злодеев», заморочили голову каким-то малолетним балбесам в майках с эсесовской символикой, выдумали весь этот дешевый и бездарный детектив от начала до конца.

Теперь одни сверлят дырочки под ордена и звездочки, а другие публично упиваются своим величием.

Штука в том, что однажды случится настоящее покушение. И тогда окажется, что кроме маникюрных ножниц, удобных для сверления дырочек в пиджаках, никаких инструментов нет.

Алексей Федяров

Да чёрт бы с объектами покушений. Собчак, Симоньян, Басков, изменщица Люба с заправки.

Всё бывает.

Но вот зачем постоянно резать глаз этими видео известного происхождения и загадочного смысла?

Ну хорошо. Вот сидит человек и строго по тексту, иногда с легкими напоминаниями, зачитывает монолог. Зачитал. Выбросили в интернет. А что выбросили?

Исходим из того, что убийство, равно его организация - это исключительная подследственность Следственного комитета. Никто, кроме следователя комитета, не имеет права проводить процессуальные действия по делу. В исключительных случаях некоторые действия могут проводить оперативные уполномоченные по поручению следователя, но это точно не принятие явки с повинной и не допросы подозреваемых и обвиняемых. Это - только следователь.

Простые вопросы.

А что это за процессуальное действие?

Явка с повинной?

Допрос?

Где адвокат?

Кто адвокат?

Где протокол?

А кто это с человеком беседует? Опер? На каких основаниях?

Следователь? Он сумасшедший? Как его взяли в очистку?

На каких основаниях нарушена тайна следствия?

Процессуальная цена этому бессмысленному действию - ровно ноль. Просто потому что это - не следственное действие. Опера «получили» этот монолог под видео, начальству в ФСБ это очень нравится, человек проговорил под видео, дело раскрыто. То, что это не оформлено процессуально, что к делу это буквально не пришьёшь, оперативному начальству неинтересно.

Конечно, потом следовать судорожно «закрепляет» это с адвокатами, желательно по назначению, чтобы просто кивали, а чаще ещё и помогали «закрепиться», оформляет явки с повинной, признания, деятельное способствование расследованию и прочее. Это ему надо сделать, потому что если человек, проговорив операм текст на видео, в ходе допроса следователю просто скажет: «Дорогой господин следователь, под видео я сказал просто потому что это розыгрыш, я очень весёлый человек, а на самом деле я ничего не делал, а ещё у меня не было адвоката», в деле показаний «фигуранта» не останется. Вообще.

Больше всего обсуждают странный выбор объектов покушения.

Константин Калачёв

Предотвращено убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Но Филипп Басков и Надежда Бабкина всё еще в опасности.

Будьте осторожны с незнакомцами!

Игорь Эйдман

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Якобы их собирались убить неонацисты «по заданию СБУ».



Симоньян досталась героическая роль в этом деревенском детективе по статусу, все-таки она большая начальница среди пропагандистов. А вот как туда попала вроде бы в прошлом якобы оппозиционерка Собчак? Она могла дать взятку чекистам (в её стиле), чтобы они и на неё покушение нарисовали. Таким образом Собчак, возможно, даёт сигнал Путину - я своя, бандеровцы меня тоже убить хотят. А купленные чекисты поддакивают - вот вам истинный крест, что хотят. Счастливый дедушка в маразме всему верит.

Андрей Волна

В этой ФСБэшной провокации с привлечением мальчишек совсем (впрочем, ГБне не привыкать) замечательно только одно. Это то, что ФСБ уравняла Собчак и Симоньян.

А то даже после «выборов» 2018 года на Собчак некоторые приличные люди продолжают ссылаться и цитировать её с уважением даже.

Тут же нам даже ФСБ говорит: эти две дамы из одного дома. Публичного.

Аббас Галлямов

Собчак очень неплохо умеет держать нос по ветру. Ветер сейчас дует в противоположном от Путина направлении, поэтому следующий бросок телеведущей в оппозиционность был не за горами. Объявив, что украинцы собирались её убить, ФСБ попыталось предотвратить этот вариант развития событий. Смотри, мол, Ксения, ты для них ничем не лучше Симоньян. Да и вообще ты жива исключительно нашими молитвами, так что уж будь добра, веди себя соответственно.

Я всегда говорил, что и Дугину, и Татарского, и Пригожина украинские спецслужбы вполне могли считать достойными внимания целями. А вот в случае с Собчак я, пожалуй, готов занять позицию скептиков: «На черта она им сдалась?»

Юлия Латынина

Последние полтора года пропаганда ведет битву за аудиторию коллективной Собчак, т.е. за прозападных и политически умеренных людей. Битву за мозги Barvikha Luxury Village, которых в России по-прежнему немало.



Пропаганда просто мечтает переманить их на свою сторону и превратить в зрителей России-1 и RT.



Вот только те совершенно не спешат рисовать Z на лбу.



Кто сейчас радостно потирает руки и пишет, что Собчак — такая же, как Симоньян, знайте: тем самым вы помогаете ФБС в достижении их целей.



Не нужно помогать ФСБ.



Собчак — не Симоньян.

Сама Собчак тоже считает, что ФСБ решило поставить её на одну доску с Симоньян, чтобы подорвать к ней доверие.

Ксения Собчак

Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких “но”.

Максим Дбар

Хотелось бы, конечно, видеть комментарий Аркадия Бабченко относительно покушения на Симоньян и Собчак. Мол, херня это все и постановка, а не покушение. Кто же так покушается. Настоящие покушения они другие. Где драма, где пресс-конференция покойных? Жалкая пародия, а не покушение

Николай Травкин

Чушь какая! По 1,5 мильёна за каждую… Договорись за сотку тыщ рублей с телепродюссером об устройстве дебатов в прямом эфире на Первом и они сами друг друга порешат