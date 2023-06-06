Десять студентов СПбГУ могут отчислить из-за антивоенных высказываний

Комиссия по этике Санкт-Петербургского университета заявила, что высказывания студентов исторического факультета против войны в Украине нарушают кодекс университета и "несовместимы со статусом студентов СПбГУ". 10 студентов, в отношении которых такое решение вынесла комиссия, могут быть отчислены. Это следует из решений, которые опубликованы на сайте комиссии.

С 3 по 5 июня комиссия вынесла 11 решений в отношении студентов с первого по четвертый курсы. В 10 случаях она решила, что учащиеся нарушили кодекс этики вуза, еще в одном случае - что нарушения не было. В каждом из решений приводился одинаковый текст, менялось только имя студента.

Жалоба в комиссию поступала от первого проректора по молодежной политике и организации приема Александра Бабича. В ней он рассказывал, что студент в негативном ключе обсуждал в социальных сетях новость о смерти студента СПбГУ Федора Соломонова на войне в Украине.

"Вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, его ровесника, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента. Он также совершил иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции", - говорилось в каждом решении.

Комиссия во всех десяти случаях в ответ на жалобу сообщала, что "убедительных возражений" со стороны студентов предоставлено не было, а "доверия к позиции, высказанной обучающимся, у комиссии по этике не возникло". После этого комиссия выносила решение, что действия обучающихся "несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета". Как отмечает студенческое издание "Лупа и Пупа", это может быть основанием для отчисления.