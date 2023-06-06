Десять студентов СПбГУ могут отчислить из-за антивоенных высказываний

Комиссия по этике Санкт-Петербургского университета заявила, что высказывания студентов исторического факультета против войны в Украине нарушают кодекс университета и "несовместимы со статусом студентов СПбГУ". 10 студентов, в отношении которых такое решение вынесла комиссия, могут быть отчислены. Это следует из решений, которые опубликованы на сайте комиссии.
С 3 по 5 июня комиссия вынесла 11 решений в отношении студентов с первого по четвертый курсы. В 10 случаях она решила, что учащиеся нарушили кодекс этики вуза, еще в одном случае - что нарушения не было. В каждом из решений приводился одинаковый текст, менялось только имя студента.
Жалоба в комиссию поступала от первого проректора по молодежной политике и организации приема Александра Бабича. В ней он рассказывал, что студент в негативном ключе обсуждал в социальных сетях новость о смерти студента СПбГУ Федора Соломонова на войне в Украине.
"Вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, его ровесника, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента. Он также совершил иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции", - говорилось в каждом решении.
Комиссия во всех десяти случаях в ответ на жалобу сообщала, что "убедительных возражений" со стороны студентов предоставлено не было, а "доверия к позиции, высказанной обучающимся, у комиссии по этике не возникло". После этого комиссия выносила решение, что действия обучающихся "несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета". Как отмечает студенческое издание "Лупа и Пупа", это может быть основанием для отчисления.
- 2 июня из СПбГУ из-за антивоенных высказываний был уволен преподаватель Михаил Белоусов. Он при обсуждении гибели студента Федора Соломонова на война написал в чате, что "прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно". Переписка была опубликована в провластных телеграм-каналах. Руководство вуза посчитало действия преподавателя "аморальными" и лишило его должности.
- На Белоусова составили протокол о "дискредитации" армии, в котором говорилось, что Белоусов "высказывал студентам свое мнение об участии Вооруженных сил РФ в войне, а не в специальной военной операции". После увольнения дело о "дискредитации" в отношении Белоусова прекратили из-за истечения сроков давности.
- Студенты исторического факультета СПбГУ после скандала с увольнением Белоусова сообщали, что им поступают угрозы из-за высказываний против войны. Во "ВКонтакте" учащимся приходят сообщения от неизвестных, которые угрожают избиениями и называют студентов "укронацистами".
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