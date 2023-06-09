Десятки лет и миллиарды долларов. Разминирование Украины и Карабаха

Почти 40% территории Харьковской области – это 12,5 тысяч квадратных километров – после отступления оттуда российской армии оказались заминированы. Об этом на прошедшей недавно в Берлине конференции о проблемах пострадавших от мин "Связанные болью" сообщил представитель военно-гражданской администрации Харьковской области Иван Сокол. По его словам, для того, чтобы разминировать такую территорию за один год, ежедневно потребуются минимум 120 тысяч сапёров и полторы тысячи единиц техники.

Сокол отметил, что регион сталкивается с нехваткой оборудования для разминирования, и происходит это на фоне возвращения в свои дома мирных жителей. До сих пор на обочинах дорог в населённых пунктах можно заметить по две-три открыто лежащие противопехотные мины, рассказал Сокол.

Украина без мин: понадобится 760 лет?

По последним официальным данным, в результате подрыва на минах в Харьковской области погибли более 30 человек, около 200 жителей получили ранения. В числе раненых оказались Евгений Пономарёв и его восьмилетний сын Богдан, которые присутствовали на конференции.

Пономарёв рассказал, что в конце декабря прошлого года он с сыном пошёл на прогулку к речке. Шли они по привычной дороге и наступили на мину. И отец, и сын лишились ног.

"Мы не первые, кто ходил по этой дороге к речке. Нас в сентябре деоккупировали, а мы туда пошли в декабре. Люди там ходили", — отметил в разговоре с Радио Свобода Пономарёв.

После ранения его отвезли в больницу в город Волчанск. 3 января больница попала под обстрел и пациентов эвакуировали в Харьков.

Позднее Пономарёву, его супруге и двум их детям удалось на время выехать в Австрию. Там Евгений и его сын получили протезы. Ситуация осложняется тем, что Богдан растёт, а это значит, что ему нужно будет регулярное протезирование.

По данным аналитиков из международного аналитического центра GLOBSEC, Украина сейчас представляет собой самую большую заминированную территорию в мире. При отступлении россияне оставляли после себя растяжки. Как правило, их устанавливали на обочинах дорог а также рядом с телами погибших военных, утверждают расследователи.

По оценкам GLOBSEC, до трети территории Украины, 174 тысячи квадратных километров, могли быть затронуты последствиями боевых действий и рассматриваются как потенциально требующие разминирования. По этому показателю Украина опережает такие страны, как Сирия и Афганистан. И если разминирование будет идти такими темпами как сейчас, то Украина избавится от неразорвавшихся снарядов и мин примерно через 760 лет.

От мин на территории Украины с начала войны уже пострадали более 750 мирных граждан, восьмая часть из них – дети.

Россия с самого начала полномасштабного вторжения утверждает, что атакует только военные объекты, вопреки имеющимся многочисленным свидетельствам ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.

Разминирование Нагорного Карабаха

Ещё одним регионом, серьёзно загрязнённым минами, является территория самопровозглашённого Нагорного Карабаха (армянское название Арцах).

После окончания боевых действий в 2020 году Азербайджан приступил разминированию территорий Карабаха, куда, как ожидается, должны вернуться более полумиллиона азербайджанцев, покинувших свои дома в начале 1990-х годов. При этом спустя почти два года после окончания активной фазы конфликта жертвами мин и неразорвавшихся снарядов становятся гражданские лица. Один из них, Хафиз Азимзаде – сотрудник водопроводной компании, проводивший инвентаризацию на одном из предприятий в Агдамском районе в начале марта 2021 года.

Азимзаде лишился ноги и получил осколочные ранения. На берлинской конференции он рассказал, что за три дня до инцидента бывал на территории водопроводной станции и объект перед тем, как запустить на него гражданских специалистов, проверяли сапёры.

Бывший азербайджанский военнослужащий, а сейчас гражданский сапёр Рухин Велиев в разговоре с Радио Свобода отметил, что Ереван, по всей вероятности, передал Баку некорректные или устаревшие данные о заложенных минах. Точность карт, по утверждению военного, составляет около 20%.

Велиев год назад подорвался на противопехотной мине в Джебраильском районе. Бывший военный рассказал, что он и другие сапёры — его сослуживцы — шли на задание согласно карте минных полей, предоставленной армянской стороной. Мина, на которую наступил Велиев, по его словам, отмечена не была.

Азербайджанская сторона утверждает, что армянские военнослужащие закладывали мины не только при отходе из Карабаха, но и после подписания соглашения о прекращении огня. В качестве доказательства Баку приводит в пример мины, которые имеют маркировку завода "Электрон". Некоторые снаряды, как утверждается, произведены после 2021 года. Завод "Электрон" связывают с Россией.

По данным Баку, с конца 1990-х годов на территории Карабаха было заложено более миллиона мин. Азербайджанское агентство по разминированию в своём отчёте на конец апреля сообщало, что сапёры нашли и обезвредили более 86 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов на территории около 800 квадратных километров.

Согласно статистике, за 30 лет конфликта в Карабахе погибли и получили ранения более трёх тысяч человек. За период после окончания активных боевых действий в 2020 году жертвами неразорвавшихся боеприпасов стали почти 300 человек. Более 50 из них погибли.

В начале года Баку обратился в Международный суд ООН с просьбой ввести обеспечительные меры в отношении Армении, предусматривающие, в числе прочего, прекращение минирования территории в Нагорном Карабахе.

Армения обвинения в преднамеренном минировании территории Карабаха категорически отвергает. Ереван утверждает, что устанавливал мины с оборонительными целями. По данным армянской стороны, с 1990-х годов от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали тысячи человек, более тысячи погибли.

Армянские СМИ также утверждают, что Азербайджан препятствовал работе по разминированию сотрудников ООН и не предоставил Армении ни одной карты своих минных полей. Кроме того, Армения указывает, что Баку своими заявлениями о минах пытается отвлечь внимание от притеснения этнических армян, проживающих в регионе.

Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.

По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.

Вместе с тем часть границы между Арменией и Азербайджаном до сих пор не демаркирована. Ереван обвиняет Баку в занятии части армянских территорий. Азербайджан обвинения отвергает. Армения и Азербайджан до сих пор периодически обвиняют друг друга в эскалации обстановки на границе.

Мирный договор между странами до сих пор не подписан. Представители Баку и Еревана весной провели в последние месяцы несколько встреч при участии США, Евросоюза и России, но каких-либо результатов по подписанию документов они пока не дали. Ближайшие переговоры сторон, которые были запланированы на 12 июня, перенесены на неопределенный срок.

Как это было в Боснии и Камбодже

На послевоенное разминирование территорий Украины и Азербайджана, по подсчётам специалистов, потребуются миллиарды долларов и могут уйти десятки лет. Например, по оценкам Центра по противоминной деятельности в Боснии и Герцеговине, после боевых действий 1990-х годов на Балканах осталось около 180 тысяч неразорвавшихся мин. Более 130 тысяч из них были обезврежены, но, например, в начале 2021 года в результате срабатывания мины на границе с Хорватией погиб мигрант.

В Камбодже после десятилетий вооруженных конфликтов, которые завершились в 1998 году, на территории страны остались до шести миллионов мин. Только за восемь месяцев прошлого года от взрывов боеприпасов в Камбодже погибли 40 человек. Власти страны надеются завершить разминирование к 2025 году.

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