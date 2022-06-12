Свыше 50 человек задержаны в московском метро 

Свыше пятидесяти человек были задержаны в воскресенье в московском метро, сообщают правозащитный проект "ОВД-Инфо" и несколько протестных телеграм-каналов. Среди них политические активисты, журналисты, а также просто граждане, которые ранее были замечены на акциях протеста против российской вооружённой агрессии в отношении Украины.

Отмечается, что полиция вычисляла людей с помощью системы распознавания лиц. От большинства из задержанных требовали подписать вручённое им "предупреждение о недопустимости противоправных действий", после чего отпускали, однако некоторых из задержанных продержали в отделах полиции по четыре-пять часов, фотографируя и требуя предоставить отпечатки пальцев.

По данным "ОВД-Инфо", массовые задержания москвичей связаны с информацией, распространённой в различных телеграм-каналах, об акции протеста против войны в Украине, которая якобы должна была пройти в центре столицы 12 июня - в День России. Откуда появилась такая информация - не сообщалось.

В результате в Москве никакой крупной акции не состоялось. Несколько человек провели лишь одиночные пикеты, которые проходят в столице почти ежедневно. Так, на Тверской площади задержали пикетчика Дмитрия Коваля, который стоял с плакатом "Свободу политзаключенным! Своё мнение не преступление", а на Большом Москворецком мосту - активистку Татьяну Ломакину, которая провела одиночный пикет против войны в Украине. Сообщается, что на Ломакину составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.

Несколько пикетчиков были также задержаны в Санкт-Петербурге. В частности, возле Гостиного двора задержали активиста Алексея Абдуллина, который стоял с антивоенным плакатом. В итоге ему тоже вменили статью о дискредитации вооружённых сил РФ.