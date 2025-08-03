Десятки мигрантов погибли из-за крушения лодки у берегов Йемена

Как минимум 54 мигранта погибли в результате крушения лодки у берегов Йемена, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя местного Минздрава.

Всего на лодке находились около 150 человек, 10 были спасены, девять из них – выходцы из Эфиопии. Еще десятки людей числятся пропавшими без вести.

Как пишет китайское информагентство "Синьхуа" со ссылкой на источник, лодка перевернулась поздно вечером в субботу из-за сильного ветра. Утром в воскресенье на берегах у городов Шукра и Зинджибар были обнаружена более 20 тел. Агентство утверждает, что выжили 12 человек.

По данным Международной организации по миграции, в прошлом году в Йемен прибыло более 60 тысяч мигрантов.