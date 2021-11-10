Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей

Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу на территорию Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на пограничную службу.

По данным польской радиостанции, это произошло в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.



Как рассказала пресс-секретарь пограничной службы Подляского воеводства Катаржина Зданович, в обоих случаях мигранты сломали ограждения. Некоторых, по её словам, задержали пограничники, остальных сейчас разыскивают.

Ситуация на границе Беларуси и Польши резко обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

Официальный Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана по международному праву пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Брюссель ввёл против режима Лукашенко.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в парламенте, заявил, что этот кризис - самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет, и обвинил в нём Россию. Александр Лукашенко просто исполнитель задач, которые ставит перед ним президент Путин, заявил польский премьер-министр.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас обвинил Лукашенко в том, что он "бессовестно" эксплуатирует мигрантов, отправляя их к границе с Польшей. "Мы будем подвергать санкциям всех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ.

Евросоюз уже на следующей неделе планирует принять решение о новых санкциях в отношении Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами на границе с Польшей, сообщает Politico. В качестве правового основания для введения санкций может быть добавлена категория "торговля людьми". Как заявил изданию дипломат ЕС, санкции ударят по белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". При этом под санкции могут попасть и другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Минск, в том числе российские "Аэрофлот", UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.