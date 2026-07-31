Десятки тысяч мигрантов прорвались в испанский анклав Сеута

Десятки тысяч человек за последние сутки проникли в Сеуту, испанский анклав на территории Африки, со стороны Марокко после того, как мигрантам удалось преодолеть пограничные заграждения по морю и суше, фактически не встречая сопротивления со стороны испанских сил правопорядка.

Кадры, на которых сотни людей, главным образом молодых мужчин, прорываются в Сеуту, появились накануне. В течение ночи на 31 июля свободный приток людей в анклав, по данным испанских властей, продолжался. Сейчас МВД Испании оценивает число проникших в Сеуту в 49 тысяч человек, и люди продолжают прибывать.

Поступают сообщения о беспорядках в городе, население которого составляет около 80 тысяч человек.

Сеута, хотя и отделена от Испании морем, - суверенная территория этой страны и, следовательно, территория Шенгенской зоны. На практике при въезде из Сеуты в материковую Испанию проводится проверка документов, то есть беспрепятственно на европейский материк мигранты из Сеуты попасть не могут. В Италии, однако, уже выразили обеспокоенность в связи с нарушением границы ЕС, премьер-министр Джорджа Мелони, известная жёсткой линией в отношении миграции, заявила, что власти могут пойти даже на приостановку действия Шенгенских соглашений в отношении Испании.

Правительство Испании, напротив, недавно объявило о возможности легализации около 500 тысяч мигрантов, ранее прибывших в страну нелегально. По мнению критиков властей это, а также недавнее решение Верховного суда о невозможности немедленной депортации мигрантов, прибывших морем, способствовало "прорыву" мигрантов в Сеуту. Сообщается, что за последние сутки погибли не менее 18 мигрантов, пытавшихся добраться в Сеуту морским путём, на маленьких лодках.

Правительство Испании ранее сообщило, что из материковой части Испании прибыли 200 сотрудников специальных подразделений полиции и 60 военнослужащих для усиления регулярных сил анклава. Ожидается, что в пятницу в анклав приедет премьер Педро Санчес вместе с министром внутренних дел, чтобы оценить ситуацию. Полиция, по сообщению El Pais, перед визитом премьера вытеснила мигрантов из центра города.