Десятки участников протестных акций задержаны в московском метро 

Десятки людей были задержаны в понедельник, 22 августа, в московском метро, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". Почти все задержанные ранее участвовали в различных акциях протеста - в частности, антивоенных. Многие из них подвергались штрафам и арестам.

Отмечается, что полиция выявляла нужных ей людей с помощью системы распознавания лиц. Таким образом задержания прошли на станциях метро "Калужская", "Чистые пруды", "Университет", "Рязанский проспект", "Говорово", "Нагатинская", "Алма-Атинская", "Бульвар Рокоссовского", "Белорусская", "Алексеевская", "Речной вокзал", Славянский бульвар", "ЦСКА", "Мичуринский проспект", охватив почти все районы Москвы.

Позже большинство из задержанных отпустили без составления протоколов, некоторых - под обязательство о явке. Двое из попавших в ОВД сообщили, что полицейские объяснили свои действия профилактическими мероприятиями в День российского флага, который отмечается 22 августа.

Также сообщается, что одному из задержанных, известному в московской оппозиционной среде активисту Михаилу Удимову, пришлось вызвать "скорую" - ему стало плохо в отделе полиции станции метро "Новые Черёмушки". Месяц назад Удимов перенёс инфаркт.