Десятки участников Саммита за демократию не подписали декларацию

Лидеры 73 стран подписали итоговую декларацию виртуального Саммита за демократию. Далеко не все участники форума, к участию в котором Белый дом пригласил 120 стран, решили присоединиться к итоговой декларации, сообщил "Голос Америки". Декларация включает в себя поддержку основных принципов демократии, таких как свободные и честные выборы, и призывает к ответственности Россию за вторжение в Украину.

Президент Джо Байден объявил о новом финансировании для поддержки демократических режимов во всем мире. Речь идет о запланированном выделении 690 миллионов долларов на помощь в борьбе с коррупцией, поддержку свободных и справедливых выборов и развитие технологий, поддерживающих демократические правительства.

"Мы находимся в переломном моменте в истории, когда решения, которые мы принимаем сегодня, наверняка повлияют на ход истории нашего мира в течение следующих нескольких десятилетий", — сказал Джо Байден, обращаясь к участникам второго Саммита за демократию.

Двенадцать участников, включая Индию, Израиль и Филиппины, отмежевались от параграфа, в котором говорится о привлечение к ответственности нарушителей прав человека и признающего важность Международного уголовного суда.

Высокопоставленный представитель администрации сказал, что декларация остается открытой, и другие страны все еще могут к ней присоединиться.

В 2021 году, во время предыдущего саммита, Байден объявил о выделении более чем 400 млн долларов на продвижение демократии.

Правозащитники говорят об отсутствии доказательств того, что страны, присоединившиеся к саммиту, добились прогресса в улучшении своей демократии, и что не существует формального механизма, который бы требовал от участников выполнения скромных обязательств, взятых на предыдущей встрече.

Совсем недавно коалиционное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху предприняло попытку ослабить власть судебной системы Израиля; власти Мексики попытались ликвидировать орган по наблюдению за выборами, а индийское правительство дисквалифицировало высокопоставленного политического лидера оппозиции. Все эти события бросили тень на неоднократные заявления Байдена о том, что демократии стали сильнее, отмечает "Голос Америки".

Нетаньяху, один из 85 мировых лидеров, выступивших на саммите в среду, выразил уверенность в возможности достижения политического компромисса по судебным реформам. Израильский премьер отметил, что реформы могут быть согласованы с гражданскими свободами. Оппоненты Нетаньяху обвиняют его в стремлении ограничить судебную независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите, призвал к увеличению поставок оружия, чтобы помочь победить Россию. "Враги демократии должны проиграть, — сказал Зеленский.