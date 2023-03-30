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Десятки участников Саммита за демократию не подписали декларацию

Джо Байден во время виртуального заседания Саммита, 30 марта 2023

Лидеры 73 стран подписали итоговую декларацию виртуального Саммита за демократию. Далеко не все участники форума, к участию в котором Белый дом пригласил 120 стран, решили присоединиться к итоговой декларации, сообщил "Голос Америки". Декларация включает в себя поддержку основных принципов демократии, таких как свободные и честные выборы, и призывает к ответственности Россию за вторжение в Украину.

Президент Джо Байден объявил о новом финансировании для поддержки демократических режимов во всем мире. Речь идет о запланированном выделении 690 миллионов долларов на помощь в борьбе с коррупцией, поддержку свободных и справедливых выборов и развитие технологий, поддерживающих демократические правительства.

"Мы находимся в переломном моменте в истории, когда решения, которые мы принимаем сегодня, наверняка повлияют на ход истории нашего мира в течение следующих нескольких десятилетий", — сказал Джо Байден, обращаясь к участникам второго Саммита за демократию.

Двенадцать участников, включая Индию, Израиль и Филиппины, отмежевались от параграфа, в котором говорится о привлечение к ответственности нарушителей прав человека и признающего важность Международного уголовного суда.

Высокопоставленный представитель администрации сказал, что декларация остается открытой, и другие страны все еще могут к ней присоединиться.

В 2021 году, во время предыдущего саммита, Байден объявил о выделении более чем 400 млн долларов на продвижение демократии.

Правозащитники говорят об отсутствии доказательств того, что страны, присоединившиеся к саммиту, добились прогресса в улучшении своей демократии, и что не существует формального механизма, который бы требовал от участников выполнения скромных обязательств, взятых на предыдущей встрече.

Совсем недавно коалиционное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху предприняло попытку ослабить власть судебной системы Израиля; власти Мексики попытались ликвидировать орган по наблюдению за выборами, а индийское правительство дисквалифицировало высокопоставленного политического лидера оппозиции. Все эти события бросили тень на неоднократные заявления Байдена о том, что демократии стали сильнее, отмечает "Голос Америки".

Нетаньяху, один из 85 мировых лидеров, выступивших на саммите в среду, выразил уверенность в возможности достижения политического компромисса по судебным реформам. Израильский премьер отметил, что реформы могут быть согласованы с гражданскими свободами. Оппоненты Нетаньяху обвиняют его в стремлении ограничить судебную независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите, призвал к увеличению поставок оружия, чтобы помочь победить Россию. "Враги демократии должны проиграть, — сказал Зеленский.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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