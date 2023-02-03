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Десятый пакет санкций ЕС включает ограничения на €10 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре), президент Европейского совета Шарль Мишель (слева) и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в день саммита Украина-ЕС. Киев, 3 февраля 2023 года

Десятый пакет санкций Евросоюза против России подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС.

Санкции, в частности, будут направлены на компоненты, используемые при производстве дронов, сказала Урсула фон дер Ляйен, назвав Иран ключевым поставщиком России. Также одним из приоритетных направлений является "закрытие лазеек", которые Россия использует для обхода санкций.

Новый пакет санкций планируется одобрить к годовщине начала российского вторжения в Украину – 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Евросоюза должны быть направлены на то, чтобы помешать Москве восстановить свой военный потенциал.

Одним из итогов саммита стало согласие Брюсселя предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев, полученных со статусом кандидата.

  • В пятницу в Киеве прошел саммит Украина – ЕС, в четверг руководители Евросоюза провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, прошло совместное заседание Еврокомиссии и правительства Украины. На нём глава Еврокомиссии выразила уверенность, что Украина в будущем вступит в ЕС. В прошлом году страна получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, формальные переговоры, однако, пока не начались.

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