Десятый пакет санкций ЕС включает ограничения на €10 млрд

Десятый пакет санкций Евросоюза против России подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС.

Санкции, в частности, будут направлены на компоненты, используемые при производстве дронов, сказала Урсула фон дер Ляйен, назвав Иран ключевым поставщиком России. Также одним из приоритетных направлений является "закрытие лазеек", которые Россия использует для обхода санкций.

Новый пакет санкций планируется одобрить к годовщине начала российского вторжения в Украину – 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Евросоюза должны быть направлены на то, чтобы помешать Москве восстановить свой военный потенциал.

Одним из итогов саммита стало согласие Брюсселя предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев, полученных со статусом кандидата.