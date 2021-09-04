Дети путинских чиновников передают деньги Навальному | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• «Живой гвоздь» программы - бизнесмен Евгений Чичваркин. Экс-совладелец «Евросети» объясняет, в чем он кардинально расходится с политиком Алексеем Навальным и почему выступает против санкций в отношении олигархов близких к Кремлю и лично Путину. «Народ имеет право на восстание против диктатора», - считает Чичваркин. Он уверен, что власть в России сменится без выборов• Каково быть иностранным агентом в России? Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Внесение журналистов в реестр СМИ – "иноагентов" – "не эквивалент запрета на профессию". Но в жизни все иначе: тебя не берут на работу, банки отказывают в кредитах и если ты не представил в Минюст России отчет о своей деятельности, - тебе грозит до 5 лет лишения свободы• Кремлевский каток репрессий не остановить. Купил акции Apple и Tesla через брокерские фирмы и тебя снимают с выборов. Ты больше не кандидат в депутаты ГосдумыИтоги недели подводит Мумин Шакиров с бизнесменом и политэмигрантом Евгением Чичваркиным, предпринимателем и экс-кандидатом в депутаты ГД Дмитрием Потапенко, с журналистами – иностранными агентами Людмилой Савицкой и Алесей Мароховской.Репортаж Артема Радыгина и Валерия Демина (Архагельск).