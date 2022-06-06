Детский омбудсмен одобрила участие детей в акциях в поддержку армии РФ  

Уполномоченная по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова одобрила участие детей во флешмобах в поддержку российских войск, находящихся на территории Украины.

"Если участие во флешмобах осознанно, ребёнок полон чувств и хочет поддержать каким-то образом наших военных - то это, конечно, заслуживает уважения у меня", - заявила Львова-Белова, добавив при этом, что "принуждение к акциям нужно пресекать", но ей ещё не поступало ни одной подобной жалобы.



Также детский омбудсмен рассказала, что во время её встреч с детьми она регулярно сталкивается с их рвением поддержать российских военных. По словам Львовой-Беловой, многие из них высказывают желание "поехать на Донбасс".

C начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины в сети регулярно появляются фото и видео флешмобов в поддержку армии России с участием несовершеннолетних. Так, например, в марте администрация казанского хосписа выстроила около шестидесяти пациентов-детей в букву "Z", ставшую символом так называемой "специальной военной операции" в Украине. Буквой "Z" выстраивались также школьники из Екатеринбурга и воспитанники детского сада из Уссурийска.

Российское законодательство прямо запрещает вовлечение несовершеннолетних в политические акции.

С 24 февраля по 31 марта более 400 несовершеннолетних были задержаны на антивоенных пикетах в Москве. По итогам были составлены десятки протоколов за неисполнение родителями обязанностей по их воспитанию.