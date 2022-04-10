Детского тренера оштрафовали на 90 тыс за снятую с двери школы букву Z 

В Бурятии суд трижды оштрафовал тренера детской спортивной школы Валерия Яковлева за "дискредитацию" российской армии, общая сумма взысканий - 90 тысяч рублей.

Яковлев несколько раз снял с двери школы букву Z, которая стала символом поддержки российского вооружённого вторжения в Украину, и которую на двери размещала директор образовательного учреждения Инесса Карпукова. Свои действия тренер объяснил тем, что дети должны быть вне политики.

Позже вахтёрша школы провела с Яковлевым беседу, которую записала на диктофон. Запись она передала Карпуковой, а та, в свою очередь, передала её в полицию. По словам детского тренера, во время беседы он говорил о том, что является противником войны, и что директор "не имеет право вешать знак Z, не спросив остальных". В полиции посчитали эти действия нарушением статьи административного кодекса о дискредитации вооружённых сил РФ.

Карпукова, комментируя обращение в полицию, объяснила его тем, что "Путин призвал пресекать все экстремистские действия, которые против российской армии и против военных операций". "Пусть Яковлев скажет спасибо, что ему ещё экстремизм не вменили", - резюмировала директор школы.