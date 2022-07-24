Детскую книгу о немцах Поволжья изымают из библиотек

Детскую книгу Ольги Колпаковой "Полынная ёлка" изымают из библиотек Екатеринбурга и Свердловской области. Книга рассказывает о судьбе семьи поволжских немцев, выселенных на Алтай во время Второй мировой войны. Как сообщила у себя во вконтакте автор книги, причиной стала жалоба доцента Уральского педагогического университета Ивана Поппа, обвинившего книгу в "искажении истории" и недостаточном патриотизме. При этом "Полынная ёлка" не только входит в школьный список внеклассного чтения, но и отмечена наградой "лучшая военно-патриотическая книга для детей" 2019 года.

В экспертизе, написанной Иваном Поппом и подписанной ректором вуза Светланой Минюровой, утверждается, что в тексте книги "присутствует либеральное европейское направление по сравнению Гитлера и Сталина", юным читателям внушается неуважительное отношение к власти и искажаются исторические факты. Экспертизу её авторы направили в правительство Свердловской области, после чего книга стала пропадать из местных библиотек. Работники библиотек ссылаются на приказ заместителя губернатора области Виктора Крекова, причем сам приказ был доведен до них только в устной форме.

Повесть "Полынная ёлка" написана Ольгой Колпаковой по воспоминаниям учительницы немецкого языка Марии Фитц, чья семья, как и семьи многих других российских немцев, была во время войны депортирована из Поволжья в Сибирь. Она входит в школьную программу внеклассного чтения, неоднократно входила в списки лучших новых детских книг, отмечена премией XIV конкурса им. П.П. Ершова как "лучшее военно-патриотическое произведение для юношества"; по ней проводятся ретроспективы и чтения, опять же военно-патриотические.

Доцент Уральского государственного педагогического университета Иван Попп в 2015 году был награжден почетной грамотой министра культуры РФ Владимира Мединского "За успехи в патриотическом воспитании".