Девятиклассник открыл стрельбу в школе в Краснодарском крае

В городе Гулькевичи Краснодарского края двое учеников пострадали в результате стрельбы в школе. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, девятиклассник пронес в учебное заведение пневматическое оружие.

"Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное", - сообщил Кондратьев в своём телеграм-канале.

ЧП произошло в школе № 1 имени М. И. Короткова. Прокуратура Гулькевичского района начала проверку по факту стрельбы.

Подросток, устроивший стрельбу, задержан при попытке скрыться, сообщил Следственный комитет. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона передало, что задержанный приобрел пневматический пистолет на маркетплейсе. В сообщении отмечается, что подросток сделал это при содействии матери.

По данным телеграм-канал Baza открывший стрельбу подросток "мог разозлиться из-за заваленного пробного экзамена" – устного собеседования по русскому языку. Внимание на публикацию обратил внимание сайт Кавказ.Реалии.

C января по апрель этого года в России было 13 похожих инцидентов, в том числе в Красноярске, Уфе, Анапе, Пермском крае и других регионах. Такое число приводил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник. В апреле в Госдуме предложили ограничить распространение информации о нападениях в школах. Отмечалось, что это может "героизировать преступников". Cейчас группа депутатов разрабатывает соответствующий законопроект, пишет "Новая газета".