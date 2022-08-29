Правозащитные НКО заявили о беспрецедентном уровне репрессий

Девять российских правозащитных некоммерческих организаций, среди которых "ОВД-Инфо", "Сова", "Голос" и "Агора", направили в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) доклад о правах человека в России, в котором заявили о "беспрецедентном уровне" их ущемления после начала войны в Украине и введения уголовной и административной ответственности за так называемую дискредитацию действий российской армии и военные "фейки".

По подсчётам НКО, с 24 февраля органы власти России заблокировали более 138 тысяч интернет-ресурсов с неугодной для них информацией, а также возбудили 77 уголовных и 3,3 тысячи административных дел против граждан, не поддерживающих войну.

Отмечается также, что за последние шесть лет российские суды рассмотрели более 40 тысяч административных дел по статье о нарушении порядка проведения или организации митингов, а правоохранительные органы задержали на митингах и пикетах свыше 55,5 тысяч человек.

Кроме того, в понедельник российские правозащитники призвали ЕС инициировать резолюцию о создании мандата Спецдокладчика ООН по правам человека в России. Среди организаций, которые подписали соответствующее заявление - "ОВД-Инфо", "Мемориал", "Агора", "Команда против пыток", "Российская ЛГБТ-Сеть", "Русь Сидящая", Сахаровский центр и многие другие.