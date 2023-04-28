128 деятелей культуры с мировым именем попросили президента России Владимира Путина освободить оппозиционера Алексея Навального и предоставить ему экстренную медицинскую помощь. Текст на русском языке опубликован в издании "Медуза".

Среди подписантов — танцор Михаил Барышников, писатель Джоан Роулинг, нобелевские лауреаты по литературе Орхан Памук, Герта Мюллер, Ольга Токарчук, Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса и Джон Кутзее, художник Арт Шпигельман, драматург Том Стоппард, актёр Жан Рено, бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона, режиссёр Джей Джей Абрамс, бывший духовный глава Англиканской церкви Роуэн Уильямс, журналистка Энн Эпплбаум.

"Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом, — говорится в тексте обращения. — Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах".

В тексте отмечается, что подписанты присоединяются к требованиям 600 российских врачей, и 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов, требовавших прекратить пытки оппозиционера. Отмечается, что политик снова и снова отправляется в штрафной изолятор — в тексте он назван "одиночной камерой, бетонным кубом размером с собачью будку".

Навальный был задержан, арестован и отправлен в колонию в начале 2021 года по возвращении в Россию с лечения и реабилитации в Германии. Он осуждён по нескольким уголовным делам, сейчас готовится суд по обвинении его в экстремизме. Следователь предупредил, что его будут судить за организацию террористического сообщества.

Соратники оппозиционера, многие правозащитные и политические организации уверены, что его судят за противостояние власти. Кремль это отрицает и заявляет, что не вмешивается в уголовные дела.