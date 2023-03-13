Директор ФСИН заявил, что за год из тюрем никто не сбежал, и это впервые

За 2022-й год не зафиксировано ни одного случая побега заключённого или арестованного из исправительных колоний и следственных изоляторов России, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, добавив, что такое в современной истории происходит впервые.

По словам Гостева, результата удалось достичь "благодаря слаженным действиям личного состава" ФСИН.