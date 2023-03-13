Директор ФСИН заявил, что за год из тюрем никто не сбежал, и это впервые

За 2022-й год не зафиксировано ни одного случая побега заключённого или арестованного из исправительных колоний и следственных изоляторов России, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, добавив, что такое в современной истории происходит впервые.
По словам Гостева, результата удалось достичь "благодаря слаженным действиям личного состава" ФСИН.
- Весной прошлого года, после нескольких поражений российской армии на территории Украины, частная военная компания "Вагнер" и лично её создатель, близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали около двадцати тысяч бойцов. Часть из них уже вернулись в Россию и получили помилование.
- СМИ неоднократно сообщали об огромных потерях среди заключённых-"вагнеровцев", которых используют как штурмовую пехоту на самых горячих участках фронта. Об этом заявлял и Евгений Пригожин, не называя конкретных цифр, но даже исходя из открытых данных (например - из сообщений родных погибших в соцсетях) речь идёт о сотнях убитых заключённых.