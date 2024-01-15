Директор Института госслужбы РАНХиГС осуждён за растрату

Суд в Москве приговорил к условным срокам директора Института госслужбы и управления и декана факультета государственного управления экономикой РАНХиГС. Они выписывали преподавателям надбавки и премии, получая их обратно уже наличными, рассказывает ТАСС.

РАНХиГС — один из ведущих российских вузов, в нём проходят повышение квалификации высокопоставленные чиновники, в том числе губернаторы и сотрудники Администрации президента. Директор института госслужбы Игорь Барциц и декан Светлана Ларина были задержаны ФСБ в 2020 году. Как писал "Коммерсантъ", всего смогли быть похищены несколько миллионов рублей. Защита Барцица говорила, что он компенсировал ущерб.

Изначально дело было возбуждено о мошенничестве в особо крупном размере. По ней преподавателям грозило до 10 лет тюрьмы. По делу объявлен в международный розыск ещё один подозреваемый, сын первого декана экономического факультета Абхазского университета Язбея Фейзбы Аслан. Он работал начальником отдела Института госслужбы и управления.