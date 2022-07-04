Директор института РГГУ уволился со словами "Зато никакого Z-ректора"

Директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, филолог Игорь Исаев, уволился с должности, сопроводив это комментарием "Зато никакого Z-ректора".

Ранее, в начале вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины, ректор РГГУ Александр Безбородов подписал обращение руководителей российских вузов в поддержку действий армии РФ и президента страны Владимира Путина, отдавшего приказ о начале вторжения. Обращение Союза ректоров подписали около 200 руководителей вузов, в том числе МГУ, СПбГУ и ВШЭ.

Игорь Исаев, специалист по русской диалектологии и фонетике, занимал пост директора Института лингвистики РГГУ с 2016 года.