Директор ИСКРАН Валерий Гарбузов опубликовал в "НГ" статью о пропаганде

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов отстранён от должности, сообщило издание "Медуза" со ссылкой на двух знакомых ученого. Публикация появилась вечером в пятницу. В ней говорится, что, по словам одного из источников "Медузы" Гарбузов был отстранен "решением учредителя". Тем не менее, на сайте института США и Канады имя директора указано, как и прежде.

29 августа "Независимая газета" опубликовала колонку директора США и Канады, в которой автор разбирает мифы о Западе, используемые российскими пропагандистами. Гарбузов также высказывает своё мнение о месте России в мире.

Ученый считает, что мифы, которые предлагает современная российская власть, распространяются за счет машины государственной пропаганды: "хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу". Среди этих мифов, по его словам, — идея о кризисе глобализации и "англо-саксонского" мира, антиколониальной революции, об утрате американского доминирования, великой мировой антиамериканской революции и упадке Запада, обращает внимание издание "Медуза".

Далее в колонке отмечается цель, которую, по словам Валерия Гарбузова, преследует российская пропаганда. Речь идёт о погружении российского общества в мир иллюзий и намерении правящей верхушки бессрочно и любой ценой удерживать власть в своих руках.

Публикацию раскритиковали сотрудники пропагандистских СМИ. В частности, ведущий радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан сравнил ее с постами Игоря Стрелкова (Гиркина), а издание "Политнавигатор" собрало все возмущенные отзывы на статью в своей собственной заметке.

Связано ли отстранение Гарбузова с публикацией, точно неизвестно, подчеркивает "Медуза". Поэтому издание направило запрос в Институт США и Канады РАН. По состоянию на поздний вечер 1 сентября, ответ не поступил.