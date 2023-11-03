Директора детдома уволили после видео с избиением там девочки

Директора омского детского дома уволили после видео, на котором 16-летняя воспитанница учреждения избивает другую и заставляет её мыть унитазы ладонью. Об этом сообщил министр образования Омской области Иван Кротт.

По его словам, в учреждении будет новый руководитель, также к работе в детдоме планируют привлечь клинического психолога, ввести там кураторство и прописать программу сопровождения. Кроме того, Кротт пообещал подумать о видеонаблюдении в детских домах, в том числе о видеорегистраторах на сотрудниках учреждений.

Местный отдел Следственного комитета России возбудил против работников детского дома уголовное дело по статье о халатности. Сейчас следователи проверяют информацию о том, что случай избиения был не единичным.

Видео с инцидентом появилось в сети несколько дней назад. Его сняли сами подопечные омского детского дома. Осторожно, видео содержит кадры насилия

На видео обратил внимание правозащитник Никита Сорокин. По его информации, случай избиения в детдоме не единственный. Также Сорокин сообщил, что детский дом стали внешне приводить в порядок только перед визитом губернатора области Виталия Хоценко, потому что в учреждении "нет денег".