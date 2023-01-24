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Россия объявила в розыск директора НКО "Общество защиты интернета"

Михаил Климарев 

Россия объявила в международный розыск директора некоммерческой организации "Общество защиты интернета", IT-специалиста Михаила Климарева.

Ранее против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму за пост в телеграм-канале, в котором Климарев, обращаясь к украинским военным, призвал их не брать в плен сотрудников Росгвардии. Публикация сопровождалась видеозаписью, на которой росгвардейцы избивают участника протеста против войны в Украине.

В октябре прошлого года суд в Екатеринбурге заочно арестовал Климарева. Кроме того, российские власти признали его "иностранным агентом".

Сам Климарев успел уехать из России.

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