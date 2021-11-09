Директора школы уволили за отказ принимать ремонт с плесенью

В Ленинградской области уволили директора Лукашевской школы Максима Миронкова, который отказался принимать некачественный ремонт здания учебного заведения. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, Миронкова вызвали в комитет образования Гатчинского района, где предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Педагог написал заявлениеоб увольнении "в связи с непрекращающимся давлением", но этот документ не приняли, а позже отстранили от должности по статье о расторжении трудового договора в одностороннем порядке. Миронков намерен обратиться в суд, чтобы обжаловать увольнение и взыскать компенсацию морального вреда.

Исполняющая обязанности председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых заявила, что Миронкова уволили из-за большого количества дисциплинарных взысканий — их, по ее словам, у директора школы было около десяти. Сам Миронков заявил, что взыскания были "притянутыми за уши".

Миронков также добавил, что помимо увольнения он стал ответчиком в суде. Компания "РемСпецТех", ремонт которой он не принял требует признать расторжение договора незаконным.

После ремонта в здании Лукашевской школы появилась плесень, которую покрыли плиткой. От директора потребовали принять часть документов, касающихся освещения и вентиляции. Позже независимая экспертиза подтвердила, что планы этих работ не соответствуют требованиям технических регламентов. Из-за конфликтов с подрядчиком Миронков долгое время находился на больничном, у него начались проблемы с сердцем.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко упрекнул Миронкова в "реализации своих амбиций". По словам главы региона, отказ директора школы принимать ремонт с плесенью и дырами в полах - "поступок, который не красит педагогический коллектив". Дрозденко назвал ремонт в школе "реновацией". Контракт на 36 миллионов получила компания "РемСпецТех", но ремонт завершал другой подрядчик, а работы контролировало районное управление по строительству.