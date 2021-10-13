В городе Усть-Кут Иркутской области директора школы №4 Ольгу Зуеву уволили за поддержку оппозиционного кандидата в Госдуму Алексея Тупицина, сообщила редакции Сибирь.Реалии сама Зуева.

Перед выборами Зуеву и еще одного директора местной школы, по её словам, вызвал министр образования области Максим Парфёнов и предложил написать заявление об увольнении, "если они не в команде "Единой России"".

Неделю назад члены провластного Национально-освободительного движения (НОД) устроили у здания правительства региона пикеты с требованием уволить директоров школ и учителей города Усть-Кута за поддержку на выборах оппозиционера Алексея Тупицина. Они собрали под петицией (по словам Тупицина, бумага составлена с грамматическими ошибками) 9 подписей и отправили ее чиновникам.

Согласно приказу замначальника управления образованием города Усть-Кут Петрова (есть в распоряжении редакции Сибирь.Реалии), с Зуевой расторгли трудовой договор в одностороннем порядке по статье 278 ч.1 п.2 (о несостоятельности руководителя) без объяснений. "Эта статья позволяет ничего не объяснять и просто уволить. Зуева говорит, что ей позвонил замглавы управления, сообщил, что вынужден уволить ее по настойчивому требованию мэра Усть-Кута. Другая директор, которой угрожали увольнением - почетный гражданин Усть-Кутского района Людмила Ленская - сейчас находится в больнице. Источники в администрации сообщают, что чиновники уже подготовили документы к отправке Ленской на пенсию, как только выпишут из больницы, и уже ищут кандидатов на её должность", - сообщил Тупицин.

По словам Зуевой, после того, как они с Ленской выложили в сеть видео с рассказом об активисте Тупицине, баллотировавшемся в сентябре 2021 года в Госдуму, в Усть-Кут приехал министр образования области Максим Парфёнов и вызвал обеих директрис на разговор. Министр пригрозил Ленской и Зуевой, что им придется написать заявление об увольнении по собственному желанию, если они "не в команде "Единой России"".

В пресс-службе правительства Иркутской области информацию об угрозах министра Парфенова оперативно прокомментировать отказались, потребовав у редакции письменный запрос. На запрос ответ на данный момент не получен.

В администрации Усть-Кута получить комментарий о требовании мэра уволить директора школы также не удалось - по телефонам приемной никто не ответил.

Правозащитники региона сообщают, что окажут Зуевой бесплатную юридическую помощь, если она решить оспорить приказ в судебном порядке.



По словам Тупицина, пикеты против педагогов организовали те же члены НОДа, которых "ЦПЭ ГУВД и ФСБ ранее использовал для увольнения с работы Иркутского историка Алексея Петрова и фальсификации уголовного дела против оппозиционера Сергея Беспалова, вынужденного эмигрировать из страны".

Активист и правозащитник Алексей Тупицин был кандидатом в депутаты Государственной думы. Ранее, в апреле этого года его арестовали на 9 суток по обвинению в организации митинга в поддержку Алексея Навального, хотя мероприятия не было. Правозащитник объявил голодовку, в ходе которой врачи диагностировали у него интоксикацию и повышенное давление.