Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Директору холдинга Собчак дали 7,5 лет колонии строгого режима

Кирилл Суханов, Тамерлан Бигаев и Ариан Романовский (слева направо) в суде
Кирилл Суханов, Тамерлан Бигаев и Ариан Романовский (слева направо) в суде

Суд в Москве приговорил Кирилла Суханова, коммерческого директора "Осторожно, Media" Ксении Собчак, к семи с половиной годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Двое других обвиняемых — бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Романовский и бывший журналист Life Тамерлан Бигаев — получили по семь лет колонии строгого режима.

Ранее прокурор запрашивал для них по семь с половиной лет колонии, а для Суханова — восемь.

Дело возбудили по заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Суханов, по версии следствия, якобы требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов о нём в телеграм-канале "Тушите свет". Бигаев был администратором этого канала, а Романовский делал для него материалы.

Ксения Собчак сначала называла дело "облавой на последнюю свободную редакцию в России", однако позже извинилась перед Чемезовым за "действия коллег".

Комментируя приговор своим коллегам, Собчак написала в своём телеграм-канале "Кровавая барыня": "Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё , все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить ?"

  • Дело против директора и авторов телеграм-канала "Тушите свет" стоит в ряду нескольких других подобных дел о вымогательстве у чиновников и бизнесменов, возбуждённых против журналистов за последние два года. Так, в 2022 году полиция задержала ведущую блога "Адские бабки" Александру Баязитову и бывших администраторов телеграм-каналов "Проект "Сканер" и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. Всем им уже вынесли приговоры. Баязитовой дали пять лет колонии общего режима, признав виновной в вымогательстве 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, а трёх администраторов приговорили к восьми годам колонии строгого режима якобы за вымогательство 470 тысяч рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" и мужа телеведущей Тины Канделаки Василия Бровко.
  • На прошлой неделе Хамовнический суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии администратора телеграм-канала "Кремлёвский мамковед" Станислава Садового – его также признали виновным в вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Бровко.

Форум

Россия ударила по Украине
Embed
Россия ударила по Украине

No media source currently available

0:00 0:24:07 0:00

Россия ударила по Украине

Путин дал интервью американцу Такеру Карлсону

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG