Директору холдинга Собчак дали 7,5 лет колонии строгого режима

Суд в Москве приговорил Кирилла Суханова, коммерческого директора "Осторожно, Media" Ксении Собчак, к семи с половиной годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Двое других обвиняемых — бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Романовский и бывший журналист Life Тамерлан Бигаев — получили по семь лет колонии строгого режима.
Ранее прокурор запрашивал для них по семь с половиной лет колонии, а для Суханова — восемь.
Дело возбудили по заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
Суханов, по версии следствия, якобы требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов о нём в телеграм-канале "Тушите свет". Бигаев был администратором этого канала, а Романовский делал для него материалы.
Ксения Собчак сначала называла дело "облавой на последнюю свободную редакцию в России", однако позже извинилась перед Чемезовым за "действия коллег".
Комментируя приговор своим коллегам, Собчак написала в своём телеграм-канале "Кровавая барыня": "Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё , все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить ?"
- Дело против директора и авторов телеграм-канала "Тушите свет" стоит в ряду нескольких других подобных дел о вымогательстве у чиновников и бизнесменов, возбуждённых против журналистов за последние два года. Так, в 2022 году полиция задержала ведущую блога "Адские бабки" Александру Баязитову и бывших администраторов телеграм-каналов "Проект "Сканер" и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко. Всем им уже вынесли приговоры. Баязитовой дали пять лет колонии общего режима, признав виновной в вымогательстве 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, а трёх администраторов приговорили к восьми годам колонии строгого режима якобы за вымогательство 470 тысяч рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" и мужа телеведущей Тины Канделаки Василия Бровко.
- На прошлой неделе Хамовнический суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии администратора телеграм-канала "Кремлёвский мамковед" Станислава Садового – его также признали виновным в вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Бровко.
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