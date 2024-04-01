Дисфункция Конгресса. Кто в США блокирует помощь Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что после пасхальных каникул, завершающихся 9 апреля, нижняя палата Конгресса займётся законопроектом о помощи Украине.

По словам Джонсона, его принятие сопряжено с трудностями, поскольку силы в Палате представителей распределены почти поровну, и для одобрения документа необходима поддержка законодателей от обеих партий. "Мы будем продвигать продукт, но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения", – сказал Джонсон. В качестве примера таких нововведений он привёл возможность предоставления Украине помощи в виде кредитов.

28 марта Владимир Зеленский позвонил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону. Именно от этого человека сейчас всецело зависит предоставление американской военной помощи Украине. «Украина не может быть политическим вопросом между партиями», - сказал Зеленский в тот же день колумнисту Washington Post Дэвиду Игнейшусу. Но в реальности законопроект блокирует лишь малая часть республиканской фракции.

19 марта нижняя палата Конгресса одобрила резолюцию, осуждающую похищение и насильственное перемещение украинских детей в Россию. Спустя три дня конгрессмены разъехались на двухнедельные пасхальные каникулы, так и не приняв никакого решения о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект объемом в 95 миллиардов долларов, из которых Украине причитается около 60 миллиардов, принят Сенатом еще 13 февраля, но в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам, он застрял намертво.

Джонсон уподобил себя канатоходцу

Спикер Майк Джонсон, в недавнем прошлом голосовавший против помощи Украине, говорит, что сознает значение законопроекта и обещает найти выход из тупика. Но его собственное положение под угрозой. Он сам уподобил себя канатоходцу, пытающемуся удержать баланс. Одна из представителей правого крыла фракции, Марджори Тейлор-Грин из Кентукки, уже инициировала процедуру его смещения, обвиняя Джонсона в закулисном сговоре с демократами. Лидер демократов в нижней палате Хаким Джеффрис, в свою очередь, заверил спикера, что не допустит его отстранения от должности – он может рассчитывать на "разумное число" голосов членов его фракции. Его предшественник Кевин Маккарти потерял пост из-за того, что демократы в полном составе голосовали против него. Если Джонсон поставит билль об ассигнованиях на голосование, то, по всем подсчетам, он будет принят. Но он не ставит, опасаясь смещения.



Проблема республиканцев в том, что всю фракцию держат за глотку несколько ультраправых членов числом не более дюжины. Именно они постоянно шантажируют однопартийцев и добиваются своего, поскольку преимущество республиканцев в палате крайне незначительно. В ноябре из 435 мест им принадлежало 222, а демократам – 213. Но с тех пор пять членов фракции по разным причинам подали в отставку, и 19 апреля у республиканцев будет всего на четыре голоса больше, чем у демократов. Именно из-за этой дюжины Конгресс стал дисфункциональным.

Ультраправые голосуют поперек линии партии даже в ущерб интересам собственных избирателей. Последний билль об ассигнованиях, принятый 22 марта, чтобы спасти федеральное правительство от шатдауна, предусматривал щедрое финансирование проектов в избирательном округе практически каждого конгрессмена. Тем не менее 112 республиканцев (и 22 демократа) из принципа голосовали против, Впрочем, они прекрасно знали, что билль будет принят, и их принципы им ничего не будут стоить.



У праворадикалов есть союзник – леворадикалы в демократическом стане. Они выступают против законопроекта о помощи, в частности, потому, что администрация прекратила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам после того, как выяснилось, что его сотрудники связаны с ХАМАС и участвовали в нападении 7 октября. Объединяя помощь Украине и Израилю в одном законопроекте, администрация Байдена надеялась, что противники помощи Украине проголосуют за помощь Израилю и наоборот, но получился обратный эффект.

Публичная позиция противников помощи заключается в том, что администрация Байдена направляет средства на поддержку Украины, пренебрегая безопасностью собственной страны, а именно – кризисом на южной границе, где поток нелегальных иммигрантов достиг беспрецедентного уровня, хотя цифры в праворадикальных медиа и официальных источников сильно отличаются друг от друга. "Катастрофа на границе затрагивает всех, и по этой причине это является главным вопросом для всего американского народа", - говорил Майк Джонсон после очередной встречи с президентом. - Пришло время действовать. Это катастрофа. И это должно прекратиться".

Но как только в переговорах республиканцев с Белым Домом начинает брезжить свет, находится новая причина для отказа. Теперь это мораторий на экспорт американского сжиженного природного газа на время изучения его влияния на изменение климата. Реальная же причина, как убеждены демократы, состоит в том, что Республиканская партия находится под безраздельным контролем Дональда Трампа, которому и не нужно, чтобы кризис на границе разрешился до его избрания президентом.

Марджори Тейлор-Грин стала любимым американским законодателем российской пропаганды

Нашлись и голосующие против резолюции с осуждением похищения украинских детей. Их девять человек. Все они входят в неформальный блок, прозванный «путинским кокусом». Этот кружок друзей Путина последовательно выступает против любых резолюций и законопроектов, противоречащих интересам Кремля. И недаром та же Марджори Тейлор-Грин стала любимым американским законодателем российской пропаганды: в своих заявлениях и твитах против помощи США Украине она исправно повторяет тезисы этой пропаганды, даже те, о которых забыли сами пропагандисты.

В марте 2022 года палата проголосовала за лишение России статуса нормального торгового партнера. Восемь республиканцев голосовали против. В апреле 2022 года, спустя всего несколько дней после обнародования подробностей резни в Буче, Палата представителей приняла резолюцию, призывающую администрацию Байдена собирать и документировать доказательства военных преступлений России. Шестеро республиканцев голосовали против.

Познакомимся поближе с некоторыми законодателями, голосовавшими против осуждения похищений украинских детей. Вот цитата из телеинтервью Марджори Тейлор-Грин: "Украина – не 51-й штат США. Дело не в том, кто прав, кто виноват в Украине, потому что мы – Соединенные Штаты Америки. У нас 31 триллион долга. Мы не защищаем нашу собственную границу. Мы игнорируем проблемы нашего собственного народа".

Марджори Тейлор-Грин на послании президента "О положении страны". Джо Байден запамятовал имя американки, убитой нелегальным иммигрантом. "Назовите ее имя!", - требует с места Тейлор-Грин. Президент берет в руку значок с ее именем: "Лейкен Райли, невинная молодая женщина, убитая нелегалом. Это правда. Но сколько тысяч человек убиты легальными резидентами?"

Конгрессмен из Техаса Чип Рой требует от правительства строгой отчетности, на что именно потрачены американские деньги и на что они будут тратиться впредь. Он вопрошает администрацию Байдена: "Какова наша стратегия, каков план президента по выходу из конфликта? Как администрация понимает победу Украины?" Без ответов на эти вопросы он не готов голосовать за помощь Украине. Член палаты от Монтаны Мэтт Розендейл 24 февраля 2022 года опубликовал следующее заявление:

"Теперь, когда Россия начала вторжение в Украину, крепнут голоса военных ястребов обеих партий, призывающих проливать американскую кровь и тратить американское богатство в этом конфликте. Мы должны противостоять этим призывам и поставить Америку на первое место. У Соединенных Штатов нет юридического или морального обязательства приходить на помощь любой из сторон в этом иностранном конфликте".

Еще один противник помощи Киеву республиканец от Кентукки Томас Месси считает, что Украина обречена:

Томас Месси считает, что Украина обречена

- Если бы это была война за существование Украины и защиту демократии и такого прекрасного правительства, что люди добровольно вызвались бы сражаться за свою страну! Но реальность такова, что сотни тысяч из них, у кого были возможности и деньги, покинули страну. Некоторые умирают, пытаясь выбраться из страны. И слишком много людей погибло на поле боя. Мы можем продолжать снабжать их оружием. Мы можем продолжать истощать нашу казну. Но довольно скоро у них закончатся мужчины боеспособного возраста.



- Что касается покидающих Украину. Вы воспринимаете это как обвинение демократической системе Украины или как осознание того, что войну невозможно выиграть?

- Думаю, и то, и другое. Они жили в стране, где, как они знают, взяточничество и коррупция - часть культуры, и нынешнее правительство не застраховано от этого. Если ты сражаешься за свою страну, это одно. Но сражаться за правительство, которое управляет твоей страной, – это другое. Разумеется, свою роль сыграет и чувство самосохранения. Когда все закончится, придется прийти к мирному урегулированию путем переговоров. Думаю, никто не верит, что Крым вернется в состав Украины. Так зачем тратить все эти жизни, если все придет к исходной точке?"

А конгрессмен Энди Биггс от Аризоны попросту отмалчивается, когда его собственные избиратели устраивают манифестацию в поддержку Украины перед его офисом.

Почему на самом деле республиканцы-ультраконсерваторы выступают против военной помощи Украине? Прежде всего потому, что они заядлые трамписты. Дональд Трамп теперь не обещает закончить российско-украинскую войну в 24 часа. Он позиция изоляционистская. Он против "развязывания Джо Байденом третьей мировой войны". По его мнению, единственный способ предотвратить ее – это избрать его президентом снова.

Я - единственный кандидат, который может дать вам такое обещание: я предотвращу Третью мировую войну. У вас будет Третья мировая война. При нынешнем развитии событий будет Третья мировая война, а мы собираемся ее предотвратить. Вот, например, Виктор Орбан — очень, очень жесткий человек, вы когда-нибудь слышали о нем? Он премьер-министр Венгрии. Премьер-министр Венгрии. Он жесткий человек, сильный человек, очень уважаемый, знает все, что нужно знать об Украине. Его спрашивают: "В чем проблема? Мир взрывается. Что мы можем с этим поделать?" Он говорит: "Лучшее, что вы можете с этим поделать — это сделать Трампа снова президентом Соединенных Штатов. Когда у нас был Трамп, проблем не было. Китай боялся его. Россия боялась его. Его все боялись, и у нас не было проблем". И это абсолютно верно, никаких проблем у нас не было.



Так говорил Трамп на своем предвыборном ралли в Рочестере, Нью-Гэмпшир, в январе этого года.

Трамп не даст ни копейки на украинско-российскую войну

8 марта Виктор Орбан посетил Трампа в его флоридском поместье Мар-а-Лаго. Вернувшись домой, он в интервью венгерскому телеканалу М1 сказал, что у Трампа есть детальный план, как положить конец войне, но он не уполномочен его раскрывать, однако заметил:



"Прежде всего, он не даст ни копейки на украинско-российскую войну. Именно поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах".

Во-вторых, трамписты против помощи Украине, потому что довод об «опустошении казны» легко продать избирателям. Избиратели в своей массе не знают реальных цифр, но уверены, что США выделяют на помощь иностранным государствам 25 процентов федерального бюджета (на самом деле – менее одного процента) и что она расхищается коррумпированными правительствами. 17 марта на ралли в Дейтоне, Огайо, Трамп выразился так:



"Знаете что? Мы будем что-то делать с Украиной. Мы должны одалживать им деньги, а не посылать. Дайте им кредит. Одолжите им деньги. Не просто вручите им чек на 60 миллиардов долларов. Зеленский, скажу я вам, — один из величайших торговцев в истории. Всякий раз, когда он приезжает сюда, он уезжает с 50 или 60 миллиардами долларов. Я не способен на такое. Он гораздо лучший продавец, чем я".

"60 миллиардов" звучит впечатляюще, но казну эта сумма опустошить никак не может. По данным Кильского Института военной экономики на середину января, помощь США Украине составляет 0,32 процента их ВВП. У Швейцарии эта доля больше – 0,33 процента (это не военная, а гуманитарная и финансовая помощь). Наибольшую долю своего ВВП отдает Украине Эстония – 3,6 процента на двустронней основе и еще 0,5 в составе ЕС. На втором месте – Дания: 2,4 и 0,5 процента.

Общий объем помощи ЕС Украине превышает американскую – 85 миллиардов евро против 67,7.

Это менее одной десятой оборонного бюджета США и в два с половиной раза больше бюджета NASA. А военная помощь Украине Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Норвегии вместе взятых превышает американскую – 43,44 миллиарда евро против 42,2.

Наконец, никакой "чек на 60 миллиардов" Зеленский не получит – эти деньги будут потрачены на закупки американских вооружений и, следовательно, останутся в стране. Но в соцсетях и на сайтах трампистов продолжается распространение утверждений о том, что Владимир Зеленский тратит деньги американских налогоплательщиков на покупку яхт и поместий, а Елена Зеленская – на шопинг в парижских бутиках и драгоценности в нью-йоркском магазине Cartier.

Трамписты любят Путина и не любят Зеленского

В-третьих, трамписты вслед за своим кумиром любят Путина и не любят Зеленского. Трамп не раз с похвалой отзывался о Путине, что не мешает ему сравнивать себя с Навальным - он, дескать, тоже страдает за правду и того и гляди окажется "политзаключенным". Трамписты действительно воспринимают Путина как защитника христианских цивилизации от всяческой скверны. В причины войны Трамп и его паства не вдаются, но 54 процента избирателей-трампистов полагают, что в ней наряду с Путиным виноват Зеленский, 43 процента – что НАТО, 40 процентов – что США. Наконец, они считают Зеленского виновником первого импичмента Трампа.



В воскресенье вечером Майк Джонсон в прямом эфире Fox News заявил, что нижняя палата вернется к вопросу о помощи Украине сразу после пасхальных каникул. Однако из его слов следует, что он намерен не ставить на голосование готовый законопроект, а дорабатывать его. Вместе с тем он признал, что большинство республиканцев слишком незначительно, и для принятия закона необходимо искать консенсус с демократами. Именно угроза отстранения может заставить его вступить в сделку с демократами и тем самым добиться принятия закона, считает

Politico.