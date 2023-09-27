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Диверсии на газопроводах "Северный поток" спустя год всё ещё не раскрыты

"Андромеда"

Журналисты германских NDR, WDR, rbb, ARD, SWR, газет Süddeutsche Zeitung и Die Zeit с помощью международных партнеров Expressen, frontatory.pl, Delfi и NOS/Nieuwsuur в годовщину диверсий на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" опубликовали результаты совместного расследования взрывов.

В целом данные расследования соответствуют имеющимся данным следствия, которое ведёт германская полиция. Однако и год спустя список подозреваемых остается довольно обширным и неподтверждённым. Все они, по версии следствия, украинские граждане. Большинство из них отрицают своё участие в диверсии.

Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральная полиция Германии уже идентифицировали несколько лиц, которые участвовали в аренде яхты "Андромеда" в Ростоке. По убеждению следователей, она использовалась для проведения диверсии в сентябре прошлого года. На борту яхты были установлены следы взрывчатки.

Важную роль в этой версии играет способ аренды яхты через польскую фирму. Благодаря украинским юридическим документам удалось установить, что след ведет к киевскому бизнесмену Рустему А. На запрос немецких СМИ он среагировал отказом в общении и опроверг свое участие в диверсии. На официальный запрос СМИ он не ответил.

Судя по новым сведениям следствия, письмо в фирму по аренде яхт было послано гражданином Украины Максимом Б. по электронной почте. Подозреваемый работает в морской фирме, которая получает заказы от правительства Украины. В телефонном разговоре с журналистами он отверг все подозрения. Он подчеркнул, что он не участвовал в аренде "Андромеды". «Я ничего об этом на знаю», – утверждает украинец.

При этом в расследовании утверждается, что для аренды яхты Максим Б. переслал копии двух поддельных паспортов – румынского и болгарского. Журналисты поговорили с братом и бабушкой Валерия К., который запечатлён на фотографии румынского паспорта на имя Штефана Марку. Они подтвердили, что Валерий К. долгое время не был дома. В разговоре с немецкими следователями Валерий К. также отверг свое участие в диверсии. Немецкие спецслужбы считают, что его личные данные были украдены.

Болгарский паспорт был выдан на имя Михаила Попова, также несуществующего лица. Мужчина с этим паспортом был зарегистрирован в Польше как член команды яхты. Немецкие спецслужбы установили, что их мобильные телефон были ранее запеленгованы в Украине.
До взрывов арендованная яхта, по сведению журналистов, пришвартовывалась в Дании, Польше и Швеции. На борту "Андромеды" находились пять мужчин и одна женщина. Пока не доказано, сколько взрывчатого материала было на яхте.
Власти Украины не отвечают на запросы и отрицает свое участие в диверсии. Польские спецслужбы отрицают возможность использования "Андромеды" для совершения диверсии.
Теоретически, как отмечают журналисты, возможна и так называемая операция под фальшивым флагом, которая могла бы быть осуществлена Россией с целью дискредитации Украины. Однако пока что у германских спецслужб нет никаких конкретных указаний на это. Также подчёркивается, что "украинский след" не означает, что за диверсиями стоит украинское правительство.

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