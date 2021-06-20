Дизайнер, которому полиция сломала ногу, заявил о подмене документов

Московский дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские сломали ногу при задержании перед акцией протеста 27 июля 2019 года, утверждает, что его историю болезни в электронной медицинской карте подменили.

Как пишет Коновалов, раньше в выписке из больницы, куда он был отправлен с переломом, говорилось, что он был "избит сотрудниками полиции", теперь же там написано, что он получил "травму бытовую в результате падения на улице". Кроме того, вместо состояния средней тяжести в новой выписке говорится об удовлетворительном состоянии. "Выписку подменили в электронной карте в системе ЕМИАС, где хранятся все медицинские документы москвичей в цифровом виде", – пишет Коновалов.

27 июля 2019 года он был задержан в центре Москвы за несколько часов до начала несогласованной с властями акции протеста. По его словам, он вышел на пробежку. Полицейские повалили его на асфальт и при этом сломали ногу. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об участии в несогласованной акции, а дело против полицейских возбуждать отказались.

Соратники оппозиционера Алексея Навального недавно выступили с утверждением, что медицинская документация о его отравлении также была подменена. В частности, из истории болезни в Омске пропала справка о результатах анализов, которая свидетельствовала о том, что врачи института имени Склифосовского обнаружили резкое снижение уровня холинэстеразы в организме – что является одним из признаков отравления фосфорорганическим веществом.