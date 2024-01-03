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ДК в Псковской области отменил дискотеки из-за песни Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка
Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка

Администрация дома культуры города Порхов Псковской области отменила проведение дискотек после того, как на новогодней вечеринке диджей включил песню Верки Сердючки "Гуляночка", в которой есть слова из украинского национального гимна "Ще не вмерла Україна".

Видео с вечеринки было опубликовано в паблике "Подслушано в Порхове" в социальной сети "ВКонтакте" и вызвало общественный резонанс, в связи с которым директору дома культуры Анне Тарасенковой пришлось извиняться. По её словам, "с диджеем была проведена беседа и он будет наказан". Также Тарасенкова отметила, что коллектив ДК "один из первых, кто подключился к организации помощи нашим военнослужащим при первой мобилизации".

Это уже не первый инцидент в России и на аннексированных ей территориях Украины, связанный с публичным воспроизведением и прослушиванием песен украинских исполнителей, в частности - Верки Сердючки. Так, в мае полиция Краснодара организовывала проверку караоке-клуба "Ля Мажор" из-за исполнения всё той же песни "Гуляночка", в августе суд в Крыму оштрафовал трёх аниматоров по административной статье о дискредитации армии России за то, что они публично танцевали под эту песню, а в декабре полиция пришла в магазин "Галамарт" в Санкт-Петербурге - также после жалобы на звучавшую там Сердючку.

Крымских аниматоров и директора петербургского магазина заставили публично извиниться. При этом ни гимн Украины, ни песня "Гуляночка" официально в России не запрещены.

  • Верка Сердючка - сценический псевдоним украинского артиста Андрея Данилко, поющего, в основном, на русском языке и потому популярного у российской аудитории. В России Данилко давал до сотни концертов в год, но ещё до начала полномасштабной войны артист публично раскритиковал политику Владимира Путина в отношении Украины и перестал приезжать на российскую территорию с гастролями.

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