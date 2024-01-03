ДК в Псковской области отменил дискотеки из-за песни Сердючки

Администрация дома культуры города Порхов Псковской области отменила проведение дискотек после того, как на новогодней вечеринке диджей включил песню Верки Сердючки "Гуляночка", в которой есть слова из украинского национального гимна "Ще не вмерла Україна".

Видео с вечеринки было опубликовано в паблике "Подслушано в Порхове" в социальной сети "ВКонтакте" и вызвало общественный резонанс, в связи с которым директору дома культуры Анне Тарасенковой пришлось извиняться. По её словам, "с диджеем была проведена беседа и он будет наказан". Также Тарасенкова отметила, что коллектив ДК "один из первых, кто подключился к организации помощи нашим военнослужащим при первой мобилизации".

Это уже не первый инцидент в России и на аннексированных ей территориях Украины, связанный с публичным воспроизведением и прослушиванием песен украинских исполнителей, в частности - Верки Сердючки. Так, в мае полиция Краснодара организовывала проверку караоке-клуба "Ля Мажор" из-за исполнения всё той же песни "Гуляночка", в августе суд в Крыму оштрафовал трёх аниматоров по административной статье о дискредитации армии России за то, что они публично танцевали под эту песню, а в декабре полиция пришла в магазин "Галамарт" в Санкт-Петербурге - также после жалобы на звучавшую там Сердючку.

Крымских аниматоров и директора петербургского магазина заставили публично извиниться. При этом ни гимн Украины, ни песня "Гуляночка" официально в России не запрещены.