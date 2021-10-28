Для блогера и модели запросили по 10 месяцев колонии за фото на фоне храма

В Тверском суде Москвы обвинение запросило по десять месяцев колонии для блогера Руслана Бобиева и модели Аси Акимовой (настоящие имена - Руслани Талабджон и Анастасия Чистова), устроивших фотосессию на фоне храма. Их обвиняют в действиях, выразивших явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

В конце сентября Руслан Бобиев выложил в своём инстаграме фотографию с Акимовой, на которой она в куртке с надписью "полиция" стояла перед ним на коленях и имитировала оральный секс. В кадр попал православный собор Покрова Пресвятой Богородицы, более известный как храм Василия Блаженного.

Первоначально молодых людей арестовали на десять суток каждого за неповиновение полиции. Кроме того, Бобиева, гражданина Таджикистана, постановили выдворить из России. Однако позже Следственный комитет возбудил против блогера и модели уголовное дело.

30 сентября МВД распространило видеозапись, где Бобиев извиняется за фотосессию и клянётся "больше так никогда не делать".