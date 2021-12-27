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Для участника акции в поддержку Навального запросили 8 лет колонии 

Во время акции в поддержку Алексея Навального, Москва, 23 января 2021 года 

В Тверском суде Москвы прокуратура запросила наказание в виде восьми лет лишения свободы для участника акции в поддержку Алексея Навального Вячеслава Игумнова. 22-летнего жителя столицы обвиняют в хулиганстве и применении насилия к представителю власти.

По версии следствия, 23 января в центре Москвы во время уличного шествия в поддержку Навального Игумнов бросил файер в полицейских. При этом никто из сотрудников МВД физически не пострадал.

После задержания Игумнов извинился и пообещал, что "впредь такого не повторится".

  • 23 и 31 января в десятках городов России, включая Москву, прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.

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