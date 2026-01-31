Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с американской делегацией

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для встречи с представителями администрации США. Визит проходит в преддверии следующего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые запланированы на 1 февраля.

По данным "Интерфакса", переговоры начались в восемь утра по местному времени (16:00 по Москве).

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, участвовавшие в предыдущей встрече в Абу-Даби, не примут участия в переговорах 1 февраля. По его словам, другие представители США могут принять участие во встрече.