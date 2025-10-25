Дмитриев: Россия, Украина и США "близки к дипломатическому решению"

Специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев заявил в интервью CNN, что Россия, Украина и США "близки к дипломатическому решению", которое позволит завершить войну.

"Я считаю, что настоящая проблема заключается в том, как продолжить диалог, как найти мирное решение кризиса, предлагая реалистичные решения, а не выдвигая нереалистичные", — сказал Дмитриев.

На вопрос о том, почему российский президент Владимир Путин отказывается согласиться на прекращение огня и замораживание линии фронта в ее нынешнем состоянии, Дмитриев ответил, что Россия хочет не просто прекращения огня, а окончательного решения конфликта. По его словам, прекращение огня всегда может быть нарушено или использовано воюющими сторонами для перевооружения.

"Это большой шаг со стороны президента [Украины Владимира] Зеленского — уже признать, что речь идет о линии фронта. Ранее он занимал позицию, что Россия должна полностью уйти (с оккупированных территорий Украины — РС). Так что, на самом деле, я думаю, что мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое может быть выработано", — подчеркнул спецпосланник Кремля.

По сообщениям СМИ, в субботу, 25 октября, должны состояться переговоры Кирилла Дмитриева со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

На днях администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла". Это первые санкции, введенные Вашингтоном против Москвы после возвращения Трампа на пост президента США.

