Дмитриев встретился в Давосе с представителями США

В Давосе в Швейцарии, где проходит Всемирный экономический форум с участием многих глав государств и правительств, во вторник прошли переговоры между Кириллом Дмитриевым, представителем российского президента Владимира Путина, и специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

О их встрече ранее сообщили агентства, российские СМИ цитируют слова Дмитриева, что встреча "прошла конструктивно". Уиткофф назвал её "очень позитивной", - видео с его словами распространил сам Дмитриев. Сам он сказал, что "Всё больше людей понимают правильность" российской позиции, не уточнив, имеет ли он в виду представителей США.

Каких-либо подробностей о содержании встречи пока нет. Ранее сообщалось, что речь пойдёт о дальнейшем обсуждении инициатив США о достижении мира в Украине. По данным ТАСС, встреча продолжалась около двух часов.

На минувших выходных Уиткофф и Кушнер провели переговоры с украинской делегацией. Как сообщил тогда Кирилл Буданов, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, они прибыли в США для "важного разговора относительно деталей мирного соглашения". Главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявил в воскресенье, что переговоры продолжатся на Всемирном экономическом форуме на этой неделе.

США, страны так называемой "коалиции желающих" и Украина ранее согласовали рамочный документ о гарантиях безопасности для Украины после завершения боевых действий, однако по-прежнему остаётся много деталей, требующих уточнения. Кроме того, в Москве заявляют, что не согласны на размещение в Украине военных из европейских стран, а также настаивают на других требованиях.

Во вторник в Давосе Буданов, который участвовал в панельной дискуссии, посвящённой Украине, заявил: "Мы двигаемся вперед. Я не могу сказать, что завтра у нас точно будет мир – если кто обещает такое, это неправда. Но мы прилагаем огромные усилия, чтобы до этого дойти".