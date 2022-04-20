Дмитрий Крымов передал премию "Золотая маска" Дмитрию Муратову 

Театральный режиссёр Дмитрий Крымов, награждённый премией "Золотая маска" за спектакль "Моцарт. "Дон Жуан". Генеральная репетиция", попросил передать награду главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.
Церемония награждения премиями "Золотая маска" состоялась в среду в зале Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Мероприятие "по этическим соображениям" прошло без зрителей, в онлайн формате.
О просьбе Дмитрия Крымова передать приз рассказал сыгравший у него в спектакле главную роль актёр Евгений Цыганов - сам Крымов в данный момент находится в США и не участвовал в онлайн-церемонии.
"Мы с Дмитрием Анатольевичем разговаривали вчера, и он сказал: "Женя, я не могу вас об этом просить, но если вы сможете себе это позволить, то я хотел бы свою "Маску" передать Дмитрию Муратову, главному редактору "Новой газеты". Если вдруг кто-то захочет ему в лицо какую-нибудь гадость снова вылить, то эта маска может его как-то прикрыть и спасти", - передал слова Крымова Цыганов.
Вместе с тем сообщается, что премию "Золотая маска" за режиссуру оперы в этом году решили не присуждать, поскольку выбранный жюри победителем немецкий режиссёр Клаус Гут заранее заявил, что в случае победы откажется от награды.
- 7 апреля на главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова было совершено нападение. Он был облит смесью краски и ацетона в поезде Москва – Самара перед его отбытием с Казанского вокзала столицы. По словам пострадавшего, напавший на него крикнул: "Муратов, это тебе за наших пацанов". Позже у главреда "Новой" были диагностированы ожоги глаз.
- "Новая газета", проведя собственное расследование, установила, что на Муратова напал связанный с общественной организацией "Союз десантников России" Николай Трифонов. При этом уголовное дело о нападении на журналиста до сих пор не возбуждено.
- В конце марта "Новая газета" объявила о приостановке деятельности в связи с военной цензурой, введённой российскими властями.
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