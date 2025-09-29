Ссылки для упрощенного доступа

Дмитрий Медведев: "Нужно быть начеку"

Дмитрий Медведев
Бывший президент России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале постарался объяснить, почему нападать на Европу "не в интересах России".

Во-первых, считает экс-президент, "экономика Европы слаба и зависима от США, а её культура бесславно деградирует. Европа теряет идентичность, растворяясь в агрессивных мигрантах". Поэтому "нечего там ловить". Во-вторых, главная задача России, по его мнению, возрождение "вернувшихся земель" - "дело непростое и недешёвое". И, наконец, в-третьих, Россия "всегда приходила в Европу только как освободитель".

Развивая свою мысль, Медведев утверждает также, что война России и Европы, "не может быть развязана самой Европой". Не избегая присущих его стилю оскорбительных выражений в адрес европейских лидеров, Медведев написал, что европейские страны, "пытающиеся выжить в экономическом хаосе", разобщены и слабы, а их лидеры "не обладают стратегическим мышлением, а тем более пассионарностью, необходимой для успешных военных решений". Европейцев Медведев называет "инертными и изнеженными, неспособными бороться за свои идеалы и даже за свою землю".

Несмотря на все эти аргументы, Медведев считает, что "вероятность роковой случайности существует всегда" и "у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения".

"Поэтому нужно быть начеку", — делает вывод бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.


Удар по центру Новороссийска

